ZELENSKY È SEMPRE PIÙ SOLO – LA CASA BIANCA AVVERTE: ENTRO LA FINE DELL’ANNO FINIRANNO I FONDI PER AIUTARE L’UCRAINA, SE IL CONGRESSO NON APPROVERÀ NUOVI AIUTI – LA CONTROFFENSIVA È UN FLOP, E DOPO L’ATTACCO DEL SINDACO DI KIEV, VITALY KLITSCHKO, ARRIVANO LE ACCUSE DI “DERIVA AUTORITARIA” D PARTE DELL’EX PRESIDENTE, PETRO POROSHENKO, A CUI È STATO VIETATO DI LASCIARE IL PAESE – E IL GOVERNO AMMETTE CHE STA CAMBIANDO TATTICA, DI FRONTE ALLO STALLO NELLA RESISTENZA A PUTIN…

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

CASA BIANCA, FONDI PER L'UCRAINA FINIRANNO ENTRO FINE ANNO

(ANSA) - Gli Stati Uniti finiranno i fondi per aiutare l'Ucraina entro le fine dell'anno e se il Congresso non approverà nuovi aiuti il rischio è quello di mettere in ginocchio Kiev. E' l'avvertimento lanciato dalla Casa Bianca in una lettera inviata ai leader del Congresso.

"Senza un'azione entro la fine dell'anno finiremo le risorse per le armi e le apparecchiature all'Ucraina", ha scritto Shalanda Young, la direttrice del budget della Casa Bianca.

rishi sunak joe biden giorgia meloni jens stoltenberg volodymyr zelensky vertice nato di vilnius

PODOLYAK, 'CAMBIAMO TATTICA, DIFESA EFFICACE IN ALCUNE AREE'

(ANSA) - L'Ucraina sta lavorando per cambiare le sue tattiche di guerra, passando alla difesa in alcune aree e continuando le operazioni offensive in altre. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak su X, aggiungendo che l'inverno e "l'analisi" delle capacità di risorse dell'Ucraina e della Russia necessitano di "aggiustamenti nella tattica".

"In prima linea e nelle città ci stiamo già muovendo verso una diversa tattica di guerra: difesa efficace in alcune aree, continuazione delle operazioni offensive in altre aree, operazioni strategiche speciali nella penisola di Crimea e nelle acque del Mar Nero e una significativa difesa missilistica riformata delle infrastrutture critiche", ha scritto Podolyak.

mykhailo podolyak 1

"Quest'anno vediamo che il nemico ha posto maggiormente l'accento sui droni. L'inverno non sarà facile" ma "gli ucraini sono preparati", ha aggiunto. "La fase della guerra è chiara, i bisogni sono evidenti, si stanno apportando aggiustamenti ottimali alla tattica e le trattative con i partner sono attive", ha concluso.

A KIEV SI SCANNANO FRA LORO: POROSHENKO CONTRO ZELENSKY

Estratto dell’articolo di Ste. Ca. per “il Fatto Quotidiano”

volodymyr zelensky joe biden - meme by osho

I nemici del comandante in capo di Kiev Volodymyr Zelensky non sono più soltanto a Mosca o sul fronte orientale […]. Alla vigilia del secondo anniversario dell’aggressione russa, il presidente ucraino deve sentirsi accerchiato ormai anche in casa. E non solo tra le mura domestiche.

Se infatti la moglie Olena Zelenska ha confidato […] di non volere che il marito si candidi per un nuovo mandato in vista delle elezioni fissate in teoria a marzo […] altri colpi sono arrivati ieri da due esponenti di rilevo del panorama politico ucraino: il sindaco di Kiev Vitali Klitschko e l’ex presidente […] Petro Poroshenko.

volodymyr zelensky e la moglie olena al vertice nato di vilnius 1

IL PRIMO […] ha attaccato senza mezzi termini il presidente in carica: “Le persone – ha detto – vedono chi è efficace e chi no. Le aspettative erano e sono tante, Zelensky sta pagando per gli errori commessi. La gente si chiede perché non fossimo meglio preparati per questa guerra. Perché Zelensky ha negato fino alla fine che si sarebbe arrivati a questo. C’erano troppe informazioni che non corrispondevano alla realtà […] Naturalmente possiamo mentire al nostro popolo e ai nostri partner, ma non si può farlo per sempre”.

Più grave […] sembra essere il caso legato all’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, a cui, come riferito dal servizio di sicurezza ucraino, è stato negato il permesso di lasciare il Paese. Poroshenko è stato respinto alla frontiera nonostante avesse ricevuto dal Parlamento il permesso di lasciare l’Ucraina, dal momento che base alla legge marziale, gli uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni non possono espatriare senza un’autorizzazione speciale.

Poroshenko

Il 58enne ex presidente, ha dichiarato di avere in programma incontri con il presidente della Camera degli Stati Uniti Mike Johnson e con il Parlamento polacco. Ma i funzionari della sicurezza ritengono che Poroshenko, che parla esplicitamente di “deriva autoritaria” avesse accettato di incontrare anche il presidente ungherese Viktor Orban, che in passato ha elogiato il presidente russo Vladimir Putin e si è rifiutato di sostenere l’adesione di Kiev all’Ue. In una dichiarazione sui social media, i servizi di sicurezza ucraini hanno affermato che tali colloqui avrebbero reso Poroshenko uno “strumento nelle mani dei servizi russi”.

volodymyr zelensky e jens stoltenberg al vertice nato di vilnius

PER QUANTO riguarda la situazione sul campo, invece, l’opinione comune della quasi totalità della stampa internazionale è che le cose per l’Ucraina volgano al peggio. […] La controffensiva ucraina è ufficialmente fallita e la nuova strategia suggerita dagli alleati e la “difesa fortificata”, meno costosa in termini di vite umane ma anche di armi e risorse nonché possibile nuovo confine dopo un’eventuale pace.

E certo non faranno sorridere Zelensky nemmeno le parole del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: “Dobbiamo essere preparati anche alle cattive notizie. Le guerre sono intrinsecamente imprevedibili, l’unica cosa che sappiamo è che più sosteniamo l’ucraina, più velocemente questa guerra finirà – ha sottolineato – ma gli eventi intorno al tavolo negoziale sono legati in modo indissolubile alla situazione sul campo di battaglia”.

POROSHENKO ARRESTATO AL VALICO DI FRONTIERA jens stoltenberg volodymyr zelensky poroshenko putin