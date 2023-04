18 apr 2023 16:17

PER ZELENSKY SI METTE MALE: ANCHE IN POLONIA GLI ELETTORI INIZIANO A ESSERE STUFI DEL SOSTEGNO SENZA CONDIZIONI ALL’UCRAINA – NEL PAESE PIÙ ANTI-RUSSO D’EUROPA MONTA LA PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI CONTRO L’ENORME FLUSSO DI GRANO UCRAINO A BASSO COSTO, CHE LI STA METTENDO IN GINOCCHIO. È PER QUESTO CHE IL GOVERNO, IN VISTA DELLE ELEZIONI PREVISTE IN AUTUNNO, HA DECISO DI BLOCCARE L’IMPORT DI CEREALI PROVENIENTI DALL’UCRAINA, SCATENANDO LA REAZIONE PICCATA DELL’UE…