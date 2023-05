ZELENSKY SMENTISCE BERGOGLIO – UN FUNZIONARIO DEL GOVERNO UCRAINO ALLA CNN: “NON SIAMO A CONOSCENZA DI UNA MISSIONE DI PACE CHE COINVOLGE IL VATICANO. SE CI SONO COLLOQUI, STANNO AVVENENDO A NOSTRA INSAPUTA” – UN MODO PER STRONCARE SUL NASCERE UN EVENTUALE TENTATIVO DELLA SANTA SEDE DI ARRIVARE A UNA MEDIAZIONE: A KIEV PUNTANO SULLA CONTROFFENSIVA DI PRIMAVERA PER POI TRATTARE DA UNA POSIZIONE DI FORZA...

(ANSA) - Un funzionario dell'ufficio presidenziale ucraino ha detto alla Cnn di "non essere a conoscenza" di una missione di pace che coinvolge il Vaticano per il conflitto con la Russia. "Se ci sono colloqui, stanno avvenendo a nostra insaputa", ha aggiunto la fonte - secondo quanto riporta la Cnn - all'indomani delle parole di papa Francesco che ieri, nel viaggio aereo di ritorno da Budapest, aveva parlato con i giornalisti di una missione riservata di pace della Santa Sede per l'Ucraina, senza fornire ulteriori dettagli.

