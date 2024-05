8 mag 2024 09:03

ZELENSKY, IL SOPRAVVISSUTO! SVENTATO L’ENNESIMO PIANO DELLA RUSSIA PER UCCIDERE IL LEADER UCRAINO: ARRESTATE ANCHE DUE “TALPE” NEI SERVIZI DI KIEV - SI CONTA CHE ZELENSKY SAREBBE “SOPRAVVISSUTO” AD ALMENO 10 TENTATIVI DI ASSASSINARLO. I SERVIZI DI KIEV SOTTOLINEANO COME SIA LA PRIMA VOLTA CHE SI SCOPRE CHE CI SONO “FUNZIONARI DI COSÌ ALTO RANGO DEL DIPARTIMENTO DI SICUREZZA DELLO STATO” COME TALPE DEL NEMICO – MASSICCIO ATTACCO RUSSO NELLA NOTTE CON 55 MISSILI, DI CUI UNO IPERSONICO, E 21 DRONI KAMIKAZE. SONO STATI COLPITI IMPIANTI ENERGETICI…