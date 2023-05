12 mag 2023 10:53

ZELENSKY IN TOUR – ORA È UFFICIALE: IL PRESIDENTE UCRAINO DOMANI SARÀ A ROMA PER UNA VISITA LAMPO. INCONTRERÀ SERGIO MATTARELLA, GIORGIA MELONI E FORSE ANCHE PAPA FRANCESCO. POI, NEL POMERIGGIO, RIPARTIRÀ IN DIREZIONE BERLINO, DOVE È ATTESO DAL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SHOLZ E DAL PRESIDENTE STEINMEIER, PRIMA DI RICEVERE, DOMENICA, IL PREMIO CARLO MAGNO AD AQUISGRANA