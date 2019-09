ZINGARETTI ALLA RISCOSSA: NEI PROSSIMI GIORNI CI SARANNO NUOVI INGRESSI DI MODERATI NEL PD - NIENTE RITORNO DELLA "DITTA" CHE FAREBBE IL GIOCO DI RENZI - IN UMBRIA ACCORDO VICINO (MA LA SCELTA DEL NOME, AL MOMENTO TOP SECRET, È IN MANO A DI MAIO) - TUTTO A POSTO PER IL PD? SI, A PATTO PERÒ CHE NON SIA "UNA RAGGI IN SALSA UMBRA"

zingaretti di maio

Marco Antonellis per Dagospia

Il gruppo al senato del nuovo partito di Renzi si chiamerà "Partito Socialista-Italia Viva". Grandi risate al Nazareno, sentite cosa dicono: "Comicità involontaria. Nasce un partito post-novecentesco, al Senato si chiamerà Partito Socialista." Poi ieri è arrivata la Lorenzin (e se fosse proprio lei la prossima presidente del Pd al posto di Gentiloni?).

renzi zingaretti

Nei prossimi giorni, intanto, a quanto apprende Dagospia, sono in programma altri arrivi dal gruppo misto al Pd di "moderati". Nuove iscrizioni. Perché Zingaretti (che ha convinto personalmente Cerno e Lorenzin a fare il grande passo) vuole mantenere il partito aperto e plurale, niente "Ditta" che tanto farebbe il gioco di Renzi. In Umbria, intanto, l'accordo è più vicino di quanto non si pensi. Giggino Di Maio e i 5Stelle stanno facendo le ultime verifiche. Il nome, quello vero, è top secret. E sarà proposto dai grillini al Pd.

beatrice lorenzin

Il Partito Democratico, a quanto è in grado di rivelare Dagospia, è pronto a rinunciare al simbolo e (in caso di vittoria) a non mettere nessun suo uomo in giunta. Due delle tre richieste fatte da Di Maio. Dopo il "grazie non posso" di Cucinelli, il re del cachemire, ai dem va bene che a scegliere il nome siano i grillini a patto che non sia "una Raggi in salsa umbra": "questo non potremmo proprio accettarlo" fanno sapere dal Nazareno.

E il Premier Conte? Si affida alle cure di Rocco Casalino che proprio ieri sera avrebbe dato luce verde alla prima vera uscita pubblica del Premier nella sua amata terra, la Puglia. Potrete ammirare il Premier in tutto il suo splendore (e pochette) il prossimo 27 settembre a Ceglie Messapica (paese di origine dello stesso Casalino) nella "Piazza" di Angelo Maria Perrino.