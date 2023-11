LO ZIO SAM NON HA PERSO IL VIZIETTO – IL SENATORE DEMOCRATICO RON WYDEN GETTA LUCE SU UN MEGA PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA CHE OGNI ANNO TRACCIA PIÙ DI MILLE MILIARDI DI TELEFONATE NEGLI STATI UNITI: IL “DAS” ANALIZZA LE CHIAMATE DEGLI AMERICANI E PRENDE DI MIRA NON SOLO QUELLI IN CONTATTO DIRETTO CON UN SOSPETTO CRIMINALE, MA TUTTI COLORO CON CUI QUESTI INDIVIDUI HANNO UN “LINK” – IL TUTTO GESTITO DIRETTAMENTE DALLA CASA BIANCA IN COORDINAMENTO CON IL GIGANTE DELLE TELECOMUNICAZIONI AT&T

spionaggio usa

Secondo una lettera ottenuta da WIRED, inviata domenica dal senatore statunitense Ron Wyden al Dipartimento di Giustizia (DOJ), un programma di sorveglianza poco conosciuto traccia ogni anno più di mille miliardi di registrazioni telefoniche nazionali negli Stati Uniti […]

Il programma […], ora noto come Data Analytical Services (DAS) ha permesso per oltre un decennio alle forze dell'ordine federali, statali e locali di analizzare i dettagli delle chiamate degli americani, analizzando i tabulati telefonici di innumerevoli persone non sospettate di alcun reato, comprese le vittime. Utilizzando una tecnica nota come analisi a catena, il programma prende di mira non solo coloro che sono in diretto contatto telefonico con un sospetto criminale, ma anche tutti coloro con cui questi individui sono stati in contatto.

joe biden

Il programma DAS, precedentemente noto come Hemisphere, è gestito in coordinamento con il gigante delle telecomunicazioni AT&T, che cattura e analizza i registri delle chiamate negli Stati Uniti per le forze dell'ordine, dai dipartimenti di polizia locale e sceriffi agli uffici doganali statunitensi e agli ispettori postali in tutto il Paese […].

I registri mostrano che la Casa Bianca, negli ultimi dieci anni, ha fornito più di 6 milioni di dollari al programma, che consente di analizzare le registrazioni di tutte le chiamate che utilizzano l'infrastruttura di AT&T, un labirinto di router e switch che attraversa gli Stati Uniti.

In una lettera inviata domenica al procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland, Wyden ha scritto di nutrire "serie preoccupazioni sulla legalità" del programma DAS, aggiungendo che le "preoccupanti informazioni" ricevute "avrebbero giustamente indignato molti americani e altri membri del Congresso".

Ron Wyden

Queste informazioni, che secondo Wyden gli sono state fornite in via confidenziale dal Dipartimento di Giustizia, sono considerate "sensibili ma non classificate" dal governo degli Stati Uniti, il che significa che, sebbene non rappresentino un rischio per la sicurezza nazionale, ai funzionari federali, come Wyden, è vietato rivelarle al pubblico, secondo la lettera del senatore.

Sebbene il DAS sia gestito nell'ambito di un programma dedicato al traffico di droga, un file trapelato dal Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC) mostra che le agenzie di polizia locali, come quelle di Daly City e Oakland, hanno richiesto i dati del DAS per casi irrisolti apparentemente non correlati alla droga.

MERRICK GARLAND

In un caso, un agente del dipartimento di polizia di Oakland ha chiesto un'"analisi dell'emisfero" per identificare il numero di telefono di un sospetto analizzando le chiamate degli amici più stretti del sospetto. In un altro caso, un agente di San Jose ha chiesto al Northern California Regional Intelligence Center di identificare una vittima e un testimone materiale in un caso non specificato. Un agente, sollecitando informazioni da AT&T nell'ambito del programma, ha scritto: "Abbiamo ottenuto sei mesi di dati sulle chiamate del telefono del [sospettato] e di diversi amici intimi (la fidanzata, il padre, la sorella, la madre)". I registri non indicano come AT&T risponda a ogni richiesta.

EDWARD SNOWDEN

I file delle forze dell'ordine trapelati mostrano inoltre che alle sessioni di formazione del DAS ha partecipato un'ampia gamma di funzionari, da un ispettore del Servizio Postale degli Stati Uniti a un agente di custodia del Dipartimento di Correzione di New York. Tra gli altri partecipanti figurano autorità portuali e membri dell'Immigration & Customs Enforcement statunitense, della Guardia Nazionale e della California Highway Patrol, oltre a decine di agenzie minori.

Rivelato per la prima volta dal New York Times nel settembre 2013 con il nome di Hemisphere, il programma DAS - ribattezzato nel 2013 - da allora è rimasto in gran parte nascosto. I documenti interni relativi alla segretezza del programma, ottenuti dal giornale all'epoca, mostrano che le forze dell'ordine avevano da tempo ricevuto istruzioni di non "fare mai riferimento a Hemisphere in nessun documento ufficiale".

barack obama joe biden 2

In seguito alla storia del Times, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama avrebbe sospeso i finanziamenti per il programma Hemisphere nel 2013. Mentre i finanziamenti discrezionali sono stati bloccati nei tre anni successivi, un memo della Casa Bianca ottenuto da WIRED mostra che alle singole organizzazioni delle forze dell'ordine negli Stati Uniti è stato permesso di continuare a stipulare contratti direttamente con AT&T per mantenere l'accesso al suo servizio di data-mining.

I finanziamenti sono ripresi sotto l'ex presidente Donald Trump, ma sono stati nuovamente interrotti nel 2021, secondo la nota della Casa Bianca. L'anno scorso, sotto il presidente Joe Biden, i finanziamenti sono ripresi nuovamente, si legge nella nota.

joe biden al vertice nato di vilnius 3

Il programma DAS è gestito nell'ambito di un programma affiliato chiamato HIDTA, finanziato dall'Ufficio della Casa Bianca per la politica di controllo delle droghe (ONDCP). HIDTA, o "area ad alta intensità di traffico di droga", è una designazione assegnata a 33 diverse regioni degli Stati Uniti, secondo la Casa Bianca. Le prime cinque regioni, delineate nel 1990, comprendevano le aree intorno a Los Angeles, Houston, Miami, New York e l'intero confine tra gli Stati Uniti e il Messico, alcune delle zone di traffico di droga più attive della nazione.

La raccolta di dati sulle chiamate nell'ambito del DAS non è un'intercettazione telefonica, che sul territorio statunitense richiede un mandato basato su una causa probabile. I registri delle chiamate archiviati da AT&T non includono registrazioni di conversazioni. Al contrario, i registri includono una serie di informazioni identificative, come i nomi del chiamante e del destinatario, i numeri di telefono e le date e gli orari in cui hanno effettuato le chiamate, per sei mesi o più alla volta. I documenti rilasciati in base alle leggi sui registri pubblici mostrano che il programma DAS è stato utilizzato per produrre informazioni sulla posizione di sospetti criminali e dei loro complici noti, una pratica ritenuta incostituzionale senza un mandato nel 2018.

joe biden foto generata dall ia

[...] "L'ampiezza dei dati disponibili e ricercati di routine a beneficio delle forze dell'ordine nell'ambito del Progetto Hemisphere è sbalorditiva nella sua portata", si legge nella lettera di Wyden a Garland.

La Casa Bianca ha fornito almeno 6,1 milioni di dollari di finanziamenti discrezionali al programma DAS dal 2013, secondo una nota di due pagine redatta l'anno scorso da funzionari della Casa Bianca. Una "guida per i partecipanti" interna all'HIDTA esaminata da WIRED mostra che il finanziamento dell'HIDTA ha superato i 280 milioni di dollari solo nel 2020. Non è chiaro quanto i fondi dell'HIDTA siano spesi per sostenere la vasta raccolta di registrazioni di chiamate americane di AT&T.

SPIONAGGIO STATI UNITI

IL PROGRAMMA DAS riecheggia molteplici programmi di sorveglianza a tappeto che risalgono a decenni fa, tra cui un programma della Drug Enforcement Agency lanciato nel 1992 che costringeva le compagnie telefoniche a consegnare le registrazioni di quasi tutte le chiamate da e verso oltre 100 altri Paesi […] e il programma di raccolta di metadati in massa della National Security Agency, che la Corte d'Appello del Secondo Circuito degli Stati Uniti ha ritenuto illegale nel 2014

A differenza di questi, che erano soggetti alla supervisione del Congresso, il DAS non lo è. Un collaboratore senior di Wyden ha dichiarato a WIRED che il programma sfrutta numerose "scappatoie" nella legge federale sulla privacy. Il fatto che sia gestito dalla Casa Bianca, ad esempio, significa che è esente da regole che richiedono valutazioni dell'impatto sulla privacy. La Casa Bianca è anche esente dalla legge sulla libertà d'informazione, il che riduce la possibilità per il pubblico di fare luce sul programma […]

JOE BIDEN COME ZIO SAM - FOTO GENERATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA MIDJOURNEY merrick garland