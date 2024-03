ZITTI E A MOSCA! MENTRE MACRON GIOCA A FARE IL DE GAULLE 3.0, I SERVIZI SEGRETI RUSSI RIVELANO DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE LA FRANCIA STA PREPARANDO UN CONTINGENTE MILITARE “DI 2.000 UOMINI DA INVIARE IN UCRAINA. A QUEL PUNTO LE TRUPPE FRANCESI SAREBBERO UN OBIETTIVO PRIORITARIO LEGITTIMO PER GLI ATTACCHI DELLE NOSTRE FORZE ARMATE” – MACRON, CHE DICHIARO’ “LA MORTE CEREBRALE DELLA NATO” È LO STESSO PRESIDENTE CHE ORA VORREBBE TRASCINARE L'ALLEANZA ATLANTICA IN UN CONFLITTO CON LA RUSSIA CHE L’OPINIONE PUBBLICA NON DESIDERA NELLA SPERANZA DI…

Vladimir Putin gioca a hockey

(ANSA) La Russia è a conoscenza del fatto che la Francia "sta preparando un contingente militare di 2.000 uomini" da inviare in Ucraina: lo ha dichiarato il direttore del Servizio segreto estero russo (Svr) Sergey Naryshkin, come riporta la Tass. Se le truppe francesi arrivassero in Ucraina, diventerebbero, afferma Naryshkin, "un obiettivo prioritario legittimo per gli attacchi delle forze armate russe".

MACRON GIOCA A FARE IL DE GAULLE 3.0

Stefano Mannoni per Mf – Milano Finanza

Putin Macron 7 febbraio 2022

Bisogna davvero confidare nei nervi saldi di uno come Vladimir Putin per scongiurare una guerra generale? La considerazione non appare paradossale se si valuta il novello patto tripartito siglato da Parigi-Varsavia-Berlino sulla fornitura di missili a lungo raggio all’Ucraina e magari anche l'invio in campo di consiglieri militari. Tale patto del tutto ininfluente al fine di cambiare i rapporti di forza sul campo, suona però perfetto per provocare uno scontro di larga portata coi russi, al punto di fare sospettare che proprio questo sia l’inconfessato obbiettivo.

Punto di giuntura tra i belligeranti francesi e i riluttanti tedeschi sono i polacchi, il che non è rassicurante.

putin zelensky macron

Per carità le loro benemerenze europee non sono in discussione. Nel 1683 hanno salvato Vienna dai Turchi e nel 1919 l’Europa dai bolscevichi; nel 1944 si sono ribellati a Varsavia ai tedeschi e negli anni 80 hanno dato uno scossone all’Urss con Solidarnosc. Tutto vero. Ma le tre spartizioni della Polonia dalla stessa subite non ne fanno un attore particolarmente equilibrato quando si venga a parlare di russi. Rispetto ai quali mostrano un riflesso pavloviano.

Veniamo ai tedeschi sui quali resta poco da dire. I tempi in cui Helmut Kohl troneggiava in Europa sono ormai da lungo tempo archiviati e la grande Germania deve fare i conti con la mediocrità della sua classe politica.

putin zelensky macron

Il discorso si fa invece interessante passando a Emmanuel Macron, il capogabinetto catapultato anni fa da una variopinta lobby alla presidenza della Repubblica.

La costituzione del 1958, pensata per grandi personalità, gli conferisce poteri straordinari che lo rendono singolarmente pericoloso, perché i suoi scatti non trovano il contrappeso di un sistema parlamentare forte. Palesemente inadeguato alla sfida che la storia gli ha regalato, è rimasto un enarca in cerca di autore.

Emmanuel Macron con Zelensky

Sempre in agitazione per cercare di cavalcare quella repubblica dei sondaggi che è divenuta la Francia, rincorre affannosamente la ribalta. Visione: zero; ambizioni: sconfinate. Insofferente alla nicchia marginale che il destino gli sta ritagliando, diviene distintamente pericoloso, in quanto pronto ad avventure napoleoniche per le quali non ha né la stoffa né il contesto.

La Francia in armi? Per favore non fateci ridere. Anni fa il capo di stato maggiore dell’esercito si dimise con gran fracasso in polemica con un presidente pubblicamente accusato di non destinare abbastanza risorse al comparto. E ora questo stesso presidente vorrebbe trascinare la Nato in un conflitto con la Russia che l’opinione pubblica non desidera nella speranza di giocare a De Gaulle 3.0? Ma per carità…cambiate programma.

macron putin Emmanuel Macron