ZITTI, PARLA MARINA BERLUSCONI! – IN UNA DELLE SUE POCHE USCITE PUBBLICHE LA FIGLIA DEL CAV CRITICA LA MELONI SULLA TASSA DEGLI EXTRAPROFITTI: “GRANDI PERPLESSITÀ SIA NEL MERITO SIA NEL METODO. IL PROVVEDIMENTO SI PRESTA A DIVERSI DUBBI, ANCHE COSTITUZIONALI” – SULL’EREDITÀ DEL PADRE: “DURANTE LA SUCCESSIONE C’È STATA ARMONIA, BELLO PER PAPÀ” – E ALL’ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA MATTARELLA SI È AVVICINATO E LE HA STRETTO LA MANO...

1-M.BERLUSCONI, SUCCESSIONE IN ARMONIA, BELLO PER PAPÀ

(ANSA) - "E' giusto sottolineare quanto sia bella questa dimostrazione di armonia e dignità all'interno della famiglia e quanto sia bello per il nostro papa, perché ci ha educato a quei sentimenti che sono alla base di questa sintonia". Così Marina Berlusconi rispondendo, a margine dell'assemblea di Confindustria, ad una domanda sulla successione nelle aziende dopo la morte del padre Silvio. "E' stato un uomo grande - ha aggiunto - e un grande papà".

2-M.BERLUSCONI, 'NON INTERESSATA ALLA PRESIDENZA DI CONFINDUSTRIA'

(ANSA) - "Io non sono interessata" alla successione alla presidenza Confindustria, "vedo un presidente bravo, uomo o donna non importa, sono impegnata nel mio lavoro. Poi non ho mai seguito tanto direttamente la vita Confindustria, quindi non mi esprimo più di tanto su questo". Lo afferma Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, a margine dell'assemblea di Confindustria. "Sono impegnata con le mie aziende, amo il mio lavoro", aggiunge sul tema.

3-M.BERLUSCONI, GRANDI PERPLESSITÀ SU EXTRAPROFITTI, CAMBIARE

(ANSA) - "Ho apprezzato molte misure del governo, tra queste non c'è la tassa sugli extraprofitti" delle banche. "Capisco le motivazioni ma non sono sufficienti a superare le grandi perplessità che ho sia nel merito sia nel metodo". Lo ha detto Marina Berlusconi. "Non mi piace il termine. Lo trovo fuorviante e anche demagogico, chi stabilisce quanto profitto è extra e quanto è normale? E quale è la misura? Il provvedimento si presta a diversi dubbi, anche costituzionali. Se attuato rischia di rendere il nostro paese meno attrattivo. Mi auguro che il Parlamento possa modificare la norma rendendolo più equilibrata"

4-M.BERLUSCONI, BENE L'APPROCCIO RESPONSABILE DI MELONI

(ANSA) - "Ho apprezzato molto l'approccio responsabile del governo e di Giorgia Meloni, sia per la gestione dei conti pubblici sia in politica estera. Sono passati solo 12 mesi, restano ancora 4 anni la legislatura è ancora lunga ed ha tante sfide e problemi da affrontare e va tenuto presente che il governo si è trovato ad affrontare una situazione economica complicata".

Così Marina Berlusconi a margine dell'assemblea di Confindustria: "Da imprenditrice do grande valore alla stabilità, sono contenta che il paese abbia un governo espressione della volontà popolare, non accadeva da 12 anni e vi ricordate chi era allora il premier"

5-MATTARELLA STRINGE LA MANO AD AUTORITÀ E IMPRENDITORI

(ANSA) - La platea di Confindustria ha tributato una standing ovation e un lungo applauso al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al termine del suo intervento. Prima di lasciare la sala, il capo dello Stato ha stretto la mano a rappresentati del governo, delle istituzioni e delle imprese a partire dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dai presidenti di Camera, Lorenzo Fontana, e Senato, Ignazio La Russa, e dal padrone di casa, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, con cui ha scambiato alcune battute. Mattarella ha quindi salutato alcuni ministri, gli ex presidenti di Confindustria, Emma Marcegaglia, Luigi Abete e Vincenzo Boccia, seduti in prima fila. Si è poi avvicinato alla seconda fila per una stretta di mano con Marina Berlusconi e Francesco Gaetano Caltagirone.

