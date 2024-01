ZITTI TUTTI, PARLA GIANNI LETTA! – L’EMINENZA “AZZURRINA” INAUGURA LA FESTA DEI 30 ANNI DI FORZA ITALIA: “I FIGLI DI BERLUSCONI MI HANNO CHIESTO DI ESSERE QUI. TUTTO CIÒ CHE SILVIO HA CREATO DEVE CONTINUARE, NEL SUO NOME E NEL SUO RICORDO, COSÌ ANCHE FORZA ITALIA” - LA "BENEDIZIONE" DI ANTONIO TAJANI COME LEADER DI FORZA ITALIA - IL DAGOREPORT: DOPO TRE DECENNI LETTA SI È CONGEDATO DAL PARTITO - LA POSSIBILE "DISCESA IN CAMPO" DI PIER SILVIO SALVO CHE...

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "I figli" di Silvio Berlusconi "mi hanno chiesto di essere qui e portare il loro saluto, la loro convinta partecipazione e sostegno in continuità come il papà voleva". L'ha detto Gianni Letta, aprendo la festa dei 30 anni di Forza Italia, in corso a Roma.

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La famiglia Berlusoni ha avuto "un comportamento esemplare: uniti, concordi, premurosi verso Marta (Fascina, l'ultima compagna di Berlusconi, ndr), solleciti verso i collaboratori e le aziende " e "così anche verso Forza Italia". L'ha detto Gianni Letta, aprendo la festa dei 30 anni di Forza Italia, in corso a Roma. E ha aggiunto: "Fa onore a loro e hanno reso onore a Silvio Berlusconi" rispetto alla discesa in campo del fondatore di FI perché "è stata una straordinaria avventura politica ma anche umana come finalmente stanno riscoprendo tutti".

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Un applauso dedicato a Silvio Berlusconi e subito dopo l'inno di Mameli e quello di Forza Italia hanno dato il la alla festa per i 30 anni di Forza Italia che si celebrano a Roma, al Salone delle fontane.Tra vecchia e nuova guardia del partito, la sala è pienissima con decine di persone in piedi e ai lati luci sui colori della bandiera italiana.

Oltre al segretario di FI Antonio Tajani, non mancano i ministri azzurri da Paolo Zangrillo a Elisabetta Casellati, da Anna Maria Bernini a Gilberto Pichetto Fratin fino alla vicepresidente del Senato e storica azzurra, Licia Ronzulli. Accanto a Tajani in prima fila c'è Gianni Letta, storico braccio destro del Cavaliere ed ex sottosegretario alla presidenza nei governi del Cavaliere. Sul palco, un maxischermo con lo slogan della festa e i simboli di FI e la bandiere del partito sventolanti al momento della canzone-inno del partito.

(ANSA) - "Ho avuto la fortuna di essere testimone diretto, il più antico della prima ora e purtroppo delle ultime ore. L'ho vissuto in famiglia e con la famiglia di Berlusconi". L'ha detto Gianni Letta, storico consigliere di Silvio Berlusconi ed ex sottosegretario alla presidenza in apertura della festa dei 30 anni di Fi in corso a Roma.

(askanews) - "Quando Silvio il 12 giugno è scomparso, Antonio Tajani era il numero due. E una delle ultime dichiarazioni che ha reso la stampa dal San Raffaele fu quella per dire 'in tanti anni che ho avuto vicino a me l'amico Tajani, non ha mai sbagliato una dichiarazione o un intervento. Può continuare così'.

Questo è il messaggio che la famiglia vi manda per mio mezzo, continuate così, mettete a frutto questa grande intuizione, proseguitene l'opera nel segno del suo ricordo e secondo i suoi ideali e principi. Buona fortuna per i prossimi trent'anni e poi trent'anni ancora". Lo ha detto Gianni Letta durante il suo intervento al trentennale di Forza Italia."Questo miracolo che continua è la cosa che più gli era cara, perché la costruzione più ardita, il suo capolavoro".

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Mi consenta allora, caro presidente, di rompere per una volta il silenzio e dire ora una cosa, una parola sola: grazie a te, caro presidente perché se siamo qui lo dobbiamo a te. E' opera tua e merito tuo, è per te, con te e con tua famiglia".

L'ha detto Gianni Letta, rivolgendosi idealmente al fondatore di FI, Silvio Berlusconi, e aprendo la festa dei 30 anni del partito, in corso a Roma. Letta ha aggiunto: "Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con te questa straordinaria esperienza e che vedo impegnati a continuarla per tenere alti gli ideali che ti spinsero a scendere in campo e che hanno poi sempre alimentato e sostenuto la tua opera".

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Tutto ciò che Silvio ha creato deve continuare nel suo nome e nel suo ricordo e secondo il suo insegnamento, così anche Forza Italia". L'ha detto Gianni Letta nel suo intervento alla festa dei 30 anni di Forza Italia, in corso a Roma.

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Ieri Repubblica ha chiesto in prestito a Machiavelli le parole per definire il genio di questo innovatore e cioè 'inventore di cose nuove e inusuali' e poi lo ha definito 'l'uomo che ha cambiato l'arte della politica in Italia', e forse non solo. Silvio Berlusconi lo avete conosciuto: era un leader nato, un uomo dal carisma senza uguali già da ragazzo".

L'ha detto Gianni Letta parlando dal palco della festa dei 30 anni di Forza Italia, in corso a Roma. Letta ha poi ripercorso altri 'traguardi centrati" dal fondatore di FI, citando ad esempio lo sport con l'avventura del Milan: "Da allora il calcio non è più quello di prima, proprio come la politica, perchè lui era abituato a pensare in grande, aveva un intuito prodigioso che gli faceva vedere chiaro ciò che per gli altri non era chiaro e a vedere più lontano e prima degli altri e sapeva coniugare estro e fantasia".

