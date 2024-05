ZITTI TUTTI, PARLA TOTI! – IL PRESIDENTE DELLA LIGURIA, AI DOMICILIARI CON L'ACCUSA DI CORRUZIONE, AFFIDA LE PAROLE AI SUOI LEGALI: "NON HO COMMESSO ALCUN REATO. ORA PENSO AD ARRIVARE ALL'INTERROGATORIO PREPARATO PER DIMOSTRARE LA CORRETTEZZA DEL MIO OPERATO" - TOTI PUNTA A FARSI REVOCARE I DOMICILIARI DOPO L'INTERROGATORIO, CHE SI TERRÀ TRA DUE SETTIMANE. NEL FRATTEMPO SI TROVA NELLA SUA CASA DI AMEGLIA, IN PROVINCIA DI LA SPEZIA...

GIOVANNI TOTI - L UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAMALLI - MEME BY EMILIANO CARLI

(ANSA) - "Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all'interrogatorio preparato per dimostrare la correttezza del mio operato". Sono le parole consegnate da Giovanni Toti, il governatore della Liguria ai domiciliari per corruzione, al suo legale, l'avvocato Stefano Savi, con cui sta mettendo a punto la linea difensiva in vista dell'interrogatorio davanti ai pm di Genova atteso tra un paio di settimane.

Toti, nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia, come è stato riferito, "sta reagendo positivamente. Studia le carte e lavora". Avrebbe preferito tempi più rapidi per il faccia a faccia con i magistrati, ma "aspetta".

giovanni toti 1 MARCO BUCCI - ALDO SPINELLI - GIANLUIGI APONTE - GIOVANNI TOTI meloni toti GIOVANNI TOTI - ALESSANDRO BOZZANO toti signorini giovanni toti 3 matteo cozzani toti giovanni toti 5