ZT-ELLY! – LA MAPPA DEL VOTO DELLE PRIMARIE DEL PD: BONACCINI HA VINTO IN PROVINCIA E AL SUD, LA SCHLEIN HA DOMINATO NEI CENTRI URBANI, CON PERCENTUALI BULGARE (70%) A ROMA E MILANO – ILVO DIAMANTI: “L’UNICA VERA CHIAVE DI LETTURA È LA RICERCA DI UNA SVOLTA. L’AFFERMAZIONE DI SCHLEIN RIFLETTE IL TENTATIVO E LA DOMANDA DI CAMBIARE. PERCHÉ È MENO VINCOLATA AL PARTITO RISPETTO A BONACCINI. PERCHÉ È UNA DONNA. COME GIORGIA MELONI. E “PROMETTE” DI ALLENTARE IL LEGAME DEL PD CON UN PASSATO CHE INCOMBE…”

ELLY SCHLEIN E STEFANO BONACCINI

Estratto dell’articolo di Ilvo Diamanti per “la Repubblica”

Il percorso delle Primarie del Pd si è concluso, domenica scorsa. Quello del partito è appena cominciato. E si annuncia complicato. A causa, anzitutto, del successo di Elly Schlein. Netto, ma non schiacciante. Ha, infatti, ottenuto il 54%, mentre Stefano Bonaccini si è fermato al 46%. Se rivolgiamo lo sguardo al territorio, ciò significa 12 regioni a 8. E, in prospettiva più analitica, 69 province a 41.

PRIMARIE PD - COME HANNO VOTATO LE PROVINCE

[…] Questo esito, peraltro, ha spiazzato molti osservatori e ricercatori. […] Bonaccini […] si era imposto largamente, una settimana prima, nei congressi di circolo. In passato, il voto degli iscritti non era mai stato contraddetto, nelle primarie, “aperte” a tutti coloro che intendevano partecipare alla scelta. Questa volta, invece, la volontà dei circoli è stata rovesciata dal “campo largo”, o meglio, “allargato” ai simpatizzanti e, comunque, a tutti coloro che volevano contribuire alla scelta del segretario del partito. Del Pd.

[…] Per spiegare il risultato conclusivo, è interessante osservare la mappa del voto, realizzata dall’ Osservatorio elettorale di LaPolis (Univ. di Urbino-Demos) su base provinciale. Il sostegno a Bonaccini ha un’impronta chiara. Marcata da due aree principali. Anzitutto, l’Emilia- Romagna. In primo luogo, a Modena, la provincia di Bonaccini. Inoltre, alcune zone del Centro. La seconda “area di forza” è il Centro- Sud. Mezzogiorno. Soprattutto, Molise, Puglia, Calabria e Campania. In particolare, la Provincia di Salerno, grazie al sostegno del Presidente Vincenzo De Luca. Bonaccini si è, inoltre, affermato in Sardegna, come, di misura, in Abruzzo.

ilvo diamanti 3

Nel resto del Paese si è votato prevalentemente per Schlein. Soprattutto nel Nord. In Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Ma soprattutto in Friuli-Venezia Giulia. A Trieste. Elly Schlein si è affermata anche scendendo verso il Centro e il Sud. In Toscana, in Umbria, nel Lazio e nelle Marche. Inoltre, si è imposta in gran parte della Sicilia e in alcune province della Sardegna. Compresa Cagliari. Non per caso, perché “ha vinto” in molte grandi città. E nelle aree metropolitane. A partire da Roma e Milano. Dove ha sfiorato il 70%.

[…] Non è facile trovare una “spiegazione che spieghi” la scelta di voto alle Primarie. Inattesa quanto chiara. L’unica vera chiave di lettura, probabilmente, è proprio la “ricerca di una svolta”. Per contrastare una tendenza al declino. Che ha “spinto indietro” il Pd, che, nel marzo 2022, appariva, nei sondaggi, il primo partito in Italia. Affiancato dai Fd’I di Giorgia Meloni, che oggi lo hanno ampiamente superato. Andando oltre il 30%.

ELLY SCHLEIN COME GRETA THUNBERG - MEME BY GNENTOLOGO

[…] L’affermazione di Elly Schlein riflette il tentativo e la domanda di cambiare. Perché, agli occhi dei cittadini è, sicuramente, meno vincolata al partito rispetto a Stefano Bonaccini. Perché è una donna. Come Giorgia Meloni. E “promette” di allentare il legame del Pd con un passato che incombe. Tuttavia, è indubbio che, per riprendere il cammino, il partito deve andare oltre il leader. Meglio: “i” leader. E riprendere il suo rapporto con la storia, con la società, il lavoro. Deve darsi e comunicare un’idea. Una. Senza rischiare che le primarie, con un esito così incerto, marchino una divisione. Fra due (o più) partiti.

elly schlein 4

elly schlein 11

THE SCHLEINING - MEME DI CARLI SULLA SCONFITTA DI BONACCINI ALLE PRIMARIE elly schlein stefano bonaccini 1 PREMARIE DEL PD STEFANO BONACCINI ELLY SCHLEIN POSTER BY MACONDO stefano bonaccini meme elly schlein 7 DARIO FRANCESCHINI ELLY SCHLEIN GATTOPARDO MEME BY SARX88 alessandra moretti elly schlein elly schlein al parlamento europeo schlein bonaccini elly schlein 2 elly schlein 10 MARIANNA MADIA ELLY SCHLEIN andrea orlando elly schlein elly schlein nuova segretaria del pd tweet 3 elly schlein nuova segretaria del pd tweet 2 elly schlein nuova segretaria del pd tweet 1 ELLY SCHLEIN IN PARLAMENTO NICOLA ZINGARETTI ELLY SCHLEIN PRIMARIE PD - MEME BY CARLI