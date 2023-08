A 18 GIORNI DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO LA ROMA HA SOLO UN CENTRAVANTI: BELOTTI (ZERO GOL IN SERIE A L’ANNO SCORSO). NONOSTANTE IL PRESSING DI MOURINHO PER MORATA, TIAGO PINTO VA PER FUNGHI E, DOPO AVER PERSO TEMPO CON SCAMACCA, SI E’ BUTTATO SUL MERCATO SUDAMERICANO (CIAO CORE) – MOU SCHERZA SUI MANCATI COLPI E PUBBLICA UNA FOTO FACENDO FINTA DI ABBRACCIARE L’ATTACCANTE CHE NON C’È – ZAZZARONI: “LA ROMA HA BISOGNO DI UN CENTRAVANTI DA 15 GOL”

Estratto dell’articolo di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

Giorni fa - prima di prendermi due settimane di vacanza - ho letto che José

foto as roma mourinho abbraccia l'attaccante che non c'è

penserebbe soprattutto a se stesso e non alla Roma. Ma se sono la stessa cosa! In due stagioni il Lup One ha regalato due finali e un titolo europei alla società che lo paga (col decreto crescita, particolare influente al 30%). E se non avesse avuto un altro anno di contratto e non si fosse legato cuore e testa alla squadra e alla tifoseria, avrebbe accettato la maxiofferta araba.

José, nella sua ultima stagione romanista – sempre che i Friedkin non decidano di trattarlo come merita allungandogli il contratto: di meglio non ce n’è - vuole entrare tra i primi quattro per garantire la SuperChampions e parecchi milioni al club. E un quarto posto, per uno che ha 26 titoli in bacheca, non può essere considerato un traguardo personale. Per riuscirci, dopo aver speso “zero euri”, ha bisogno di un centravanti da 15 gol che sappia far giocare la squadra, per questo insiste su Morata. Se avesse 100 milioni a disposizione punterebbe su qualcosa di diverso.

MOURINHO MORATA

MOURINHO

Da calciomercato.com

José Mourinho non finisce mai di stupire e lancia un messaggio bollente a Pinto e ai Friedkin. Nella foto di gruppo scattata in occasione dell’ultima seduta del ritiro in Algarve, lo Special One ha coinvolto il suo preparatore atletico Rapetti. Mourinho ha lasciato uno spazio vuoto nella foto, facendo finta di abbracciare una “uomo invisibile” (l’attaccante), mentre dall’altra parte il preparatore Rapetti fa lo stesso e come José alza il pollice in segno di approvazione. Coinvolto anche Gianluca Mancini che finge di dargli la mano.

pinto mourinho

DIFFICOLTÀ - Il messaggio è chiaro: manca l’attaccante, sbrigatevi a comprarlo. Una risposta geniale all'ennesimo obiettivo sfumato (Scamacca) e alle difficoltà per Morata. La Roma oggi ha stretto il mirino su Marcos Leonardo del Santos, ma Mourinho ad oggi può contare solo su Belotti in attacco. E ora il malumore, che vi abbiamo raccontato in questi giorni, è decisamente più chiaro anche per gli scettici.

mourinho tiago pinto