27 mag 2024 09:21

A 37 ANNI LEONARDO BONUCCI DA’ L’ADDIO AL CALCIO: SI RITIRERA’ DOPO LA FINALE DI COPPA DI TURCHIA TRA IL SUO FENERBAHCE E IL GALATASARAY: “VOGLIO FINIRE LA MIA CARRIERA CON UN TROFEO” - IL DIFENSORE HA PASSATO 12 ANNI ALLA JUVENTUS, UNO AL MILAN PER FINIRE POI IN GERMANIA, ALL’UNION BERLINO, E INFINE IN TURCHIA - IL MOMENTO PIU’ ALTO DELLA SUA CARRIERE? L’EUROPEO VINTO CON L’ITALIA NEL 2021, QUANDO SEGNO’ IL GOL IN FINALE CONTRO L’INGHILTERRA…