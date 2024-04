C'E' VITA TRA I CENTRAVANTI AZZURRI? - GIANLUCA SCAMACCA SI CANDIDA PER UNA MAGLIA DA TITOLARE A EURO 2024: IL CENTRAVANTI DELL'ATALANTA, CHE HA INIZIATO IL CAMPIONATO TRA MILLE DIFFICOLTA', HA RIPRESO A SEGNARE CON CONTINUITA' (8 GOL NEGLI ULTIMI DUE MESI) E STA CONVINCENDO SPALLETTI ANCHE A LIVELLO DI GIOCO - NON È UN CASO CHE LA SUA "ESPLOSIONE" SIA ARRIVATA IN SEGUITO ALLA TIRATA D'ORECCHIE DA PARTE DEL C.T. DOPO CHE, A RIDOSSO DEL MATCH DECISIVO CON L’UCRAINA, TIRÒ L’ALBA GIOCANDO AI VIDEOGAME...

L’abbiamo trovato? «Certo che sì» risponde Roberto Muzzi a nome dell’Italia intera, dei suoi 60 milioni di ct e dell’unico, vale a dire Luciano Spalletti, che ha veramente bisogno di una risposta precisa alla domanda sul centravanti mancante. Muzzi è colui che portò il bimbetto Scamacca, all’epoca dodicenne, dalla Lazio alla Roma […] e che poi lo allenò per quattro anni nelle giovanili giallorosse, prima che il ragazzo decidesse di misurarsi in Olanda, nel Psv […]

Spalletti quella convinzione l’ha talvolta messa in dubbio, ma le folate di vento che il centravanti scatena con i suoi tiri impetuosi i dubbi li stanno spazzando via. Otto gol in 49 giorni (e che diavolo di gol), ma non è tanto quello: è quanto Scamacca adesso corre, come rincorre, è il modo in cui sta dentro al gioco, si connette con i compagni, “sente” le cose attorno. […]

Siamo diventati un paese senza centravanti, al punto che abbiamo dovuto importarne uno che fino a un anno fa neanche parlava l’italiano. […] «Secondo me adesso ci siamo » dice Muzzi, che lo conosce a menadito e spesso ne raccoglie le confidenze.

[…] a ridosso del match decisivo con l’Ucraina tirò l’alba giocando ai videogame e di conseguenza giocandosi sia il posto in squadra sia la convocazione successiva, beccandosi pure le rampogne pubbliche del ct. Sarà un caso, ma è proprio da allora che Scamacca ha dato il meglio di sé, come se qualcosa lo avesse sbloccato. «No, un caso non è», sostiene Muzzi.

«Lui capisce le critiche e reagisce in silenzio, ma portando in campo rabbia e orgoglio».

A Bergamo pensano invece che lo Scamacca sbocciato a marzo sia la naturale evoluzione dei mesi della semina gasperiniana. Su di lui l’Atalanta ha investito ben 25 milioni, cifre che non sono nella sua natura. […]

Ci è voluto un po’, sta succedendo: prima di questi otto, sette gol in sette mesi erano pochi, ma è stato come un periodo di formazione, con un paio di infortuni a mettersi di traverso. Gasperini gli ha chiesto cose che lui non era incline a fare: movimento senza palla, rientri, convergenze, dialoghi. Dicono che in campo sembrasse sempre così serio perché in realtà concentrato sulle cose da fare, sui dettagli da curare: ci vuole un po’ prima che diventino naturali, quasi istintive, come adesso sta cominciando ad accadere.

[…] In nazionale invece non è ancora sbocciato (1 rete in 15 presenze) lasciando la domanda di partenza in sospeso. «Ma ora il centravanti l’abbiamo trovato», asserisce Muzzi. «E se la giocherà alla pari con i migliori dell’Europeo ».

