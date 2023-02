20 feb 2023 18:12

L'AMORE È CECO - JAKUB JANKTO TORNA IN CAMPO CON LO SPARTA PRAGA DOPO IL SUO COMING OUT. NIENTE BATTUTACCE DA AVANSPETTACOLO, L'EX CALCIATORE DI SAMPDORIA E UDINESE È STATO ACCOLTO DAGLI APPLAUSI DEI SUOI TIFOSI - IL COMPAGNO DI SQUADRA, JAN KUCHTA: "NON DEVE ESSERE STATO FACILE PER LUI. SIAMO UNA SQUADRA, NOI COMPAGNI LO ABBIAMO SOSTENUTO, NON VEDO ALCUN PROBLEMA" - VIDEO