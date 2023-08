L'ARABIA SAUDITA CONTAGIATA DALL'OSI-MANIA - L'AL HILAL CONTINUA IL PRESSING SU VICTOR OSIMHEN: IL CLUB DELLA SAUDI PRO LEAGUE GLI HA OFFERTO 40 MILIONI DI EURO L’ANNO PER CINQUE STAGIONI - AURELIO DE LAURENTIIS, CHE PER L'ATTACCANTE NIGERIANO CHIEDE 200 MILIONI, RILANCIA CON UNA PROPOSTA DI RINNOVO A 8 MILIONI - ANCHE ZIELINSKI FINISCE NEL MIRINO DEL CLUB CHE HA GIÀ PRESO MILINKOVIC-SAVIC E KOULIBALY…

Estratto dell'articolo di Valerio Piccioni per www.gazzetta.it

victor osimhen 5

[…] I sauditi dell’Al Hilal, preso atto dell’interruzione della strada per arrivare a Mbappé, sono sempre più sulla rotta di Victor Osimhen. Nelle ultime ore avrebbero ulteriormente rilanciato: 40 milioni di euro l’anno per cinque stagioni per averlo a Riad con Milinkovic e il vecchio compagno Koulibaly. Una cifra shock. Che però non scalfisce, almeno apparentemente, la serenità dell’uomo mascherato […]

victor osimhen

CHE VOGLIA

Ieri Victor è tornato ad allenarsi allo stadio Patini dopo cinque giorni di stop per un affaticamento muscolare. […] Si è fatto tutta la seduta: un’ora scarsa ma comunque intensa. Può puntare al Frosinone anche se l’alternativa è lì, concretissima: il 14 agosto l’Al Hilal debutterà ad Abha nella Saudi League. Ma l’offerta da far tremare le gambe si scontra su un muro.

VICTOR OSIMHEN

Aurelio De Laurentiis non molla e finora sta rimandando al mittente tutti i rilanci. Forse ne arriverà un altro. I sauditi non calano le loro carte, il loro modo di condurre le negoziazioni è piuttosto chiaro: corteggiare i giocatori fino a stordirli con offerte clamorose, senza esagerare però, anzi dando qualche colpo di freno, nella proposta al club.

Non si sa se sia accaduto qualcosa di simile anche nell’affare Osimhen. Mentre è probabile che sia andato in onda, o stia andando in onda nella trattativa per Piotr Zielinski, anche lui ieri tornato in campo dopo l’assenza nell’amichevole con l’Augsburg. Per lui dall’Al Ahli c’è un triennale da 15 milioni a stagione con un’offerta però per il Napoli non soddisfacente: De Laurentiis vorrebbe almeno 25 milioni per lasciar partire il polacco. La sensazione però è che le parti si stiano avvicinando e la conclusione dell’affare dal possibile stia diventando probabile. […]

VICTOR OSIMHEN VICTOR OSIMHEN victor osimhen 4 victor osimhen 6 victor osimhen 3 osimhen maschera