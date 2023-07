L'ARABIA SAUDITA EROGA IL REDDITO DI CITTADINANZA AI CALCIATORI BOLLITI - LA "SAUDI PRO LEAGUE" TENTA ANCHE PAUL POGBA: IL CENTROCAMPISTA È VOLATO IN ARABIA DOVE HA AVUTO UN INCONTRO CON I DIRIGENTI DELL'AL-ITTIHAD E HA VISITATO LE STRUTTURE DEL CLUB - IL CALCIATORE HA SMENTITO LE VOCI DI UN SUO IMMINENTE TRASFERIMENTO E HA PARLATO DI UN VIAGGIO PER MOTIVI PERSONALI (IL FRANCESE È ANCHE STATO A LA MECCA), MA GIÀ SI PARLA DI UN'OFFERTA DA 100 MILIONI DI EURO PER TRE ANNI...

PAUL POGBA IN VISITA A LA MECCA

Estratto dell'articolo di Andrea Melli per “la Stampa”

Lo aspettano oggi a Torino, ma Paul Pogba nel week-end è andato in Arabia Saudita per capire da vicino la nuova (e ricca) frontiera del calcio. Il blitz a Gedda del centrocampista francese profuma di mercato, visto che ha sfruttato un viaggio religioso (è stato anche a La Mecca) per conoscere i dirigenti dell'Al-Ittihad e visitare le strutture del club che ha già comprato Kante e Benzema.

PAUL POGBA VISITA L AL ITTIHAD

Il corteggiamento è iniziato nelle settimane scorse e ora c'è stata un'accelerazione sensibile: l'entourage del calciatore non commenta e parla di un viaggio per motivi personali slegato dal calcio, mentre il club aspetta di capire che cosa vorrà fare Pogba dopo una stagione balorda con 164 minuti giocati in appena dieci presenze causa infortuni. L'offerta è sensibile, si parla di 100 milioni di euro per tre anni, ma l'ex campione del mondo non ha ancora deciso. «Non so se giocherà nella Saudi League - ha risposto ad un tifoso arabo, che ha poi postato il video sui social -: oggi no, ma domani non lo so».

paul pogba

L'incertezza andrà sciolta in fretta, anche perché la stagione sta per iniziare e la Juve vuole certezze su Pogba. In ogni caso il piano che porta a Milinkovic-Savic, obiettivo a prescindere dei bianconeri, verrà accelerato in caso di addio del Polpo. […]

