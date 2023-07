L'ARABIA SAUDITA PARTE ALL'ASSALTO DI VICTOR OSIMHEN - L'AL HILAL AVREBBE OFFERTO 140 MILIONI DI EURO AL NAPOLI PER ACQUISTARE IL NIGERIANO - IL CLUB, LO STESSO CHE ERA DISPOSTO A SGANCIARE 300 MILIONI PER MBAPPE', AVREBBE OFFERTO AL CALCIATORE UN INGAGGIO MOSTRUOSO, PIÙ DI 1 MILIONE DI EURO A SETTIMANA (56 ALL'ANNO) - MA AL MOMENTO C'È ANCORA DISTANZA TRA L'OFFERTA E LA RICHIESTA DI DE LAURENTIIS, CHE SI AGGIRA SUI 150 MILIONI...

(ANSA) - L'offerta "impossibile da rifiutare" di cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva parlato a proposito di una possibile partenza di Victor Osimhen, sarebbe arrivata. Ne e' convinta Sly Sports Uk, secondo cui il cub arabo dell'Al Hilal ha offerto 140 milioni di euro al club campione d'Italia per il cartellino dell'attaccante nigeriano, per il quale l'ingaggio sarebbe di un milione di sterline (circa 1.165.000 euro) a settimana, al netto delle tasse. In euro Osimhen guadagnerebbe quindi circa 56 milioni all'anno.

Sky UK ricorda poi che l'Al Hilal è lo stesso club che aveva offerto 300 milioni di euro al Psg per Kylian Mbappé, proposta accettata dai parigini ma affare poi sfumato per il rifiuto del calciatore, e che comunque c'è una differenza di dieci milioni fra i 150 che sono la quotazione che De Laurentiis dà al suo giocatore e i 140 offerti dai sauditi. Ieri l'agente del calciatore Roberto Calenda era stato nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, per parlare con il suo assistito di questioni legate a degli sponsor e anche della proposta di allungamento del contratto, con inserimento di una clausola di rescissione, di cui Calenda sta discutendo con il club.

