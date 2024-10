C'ERA NONNISMO NEL NUOTO AZZURRO? - NELLA SUA INTERVISTA AL "CORRIERE" IN CUI ATTACCAVA FEDERICA PELLEGRINI ("PER ME NON RAPPRESENTA NIENTE"), THOMAS CECCON HA RIFERITO DEGLI SCREZI CON ALCUNI ATLETI DELLA "VECCHIA GENERAZIONE", QUANDO AVEVA SOLO 16 ANNI: "UN ATLETA PIÙ GRANDE, SE VUOLE SPIEGARTI COME CI SI COMPORTA, PUÒ FARLO IN MANIERA DIFFERENTE CHE NON RIEMPIRTI DI OLIO LA VALIGIA CON I VESTITI" - C'ERA UN CLIMA DA CASERMA TRA GLI ATLETI? I PIU' "ANZIANI" METTEVANO IN RIGA I PISCHELLI TROPPO EFFERVESCENTI?

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

thomas ceccon oro a parigi 2024

Il nonnismo nella Nazionale di nuoto. L'eco di certe parole sui presunti rapporti tra "vecchia e nuova" generazione di atleti non s'è mai spento e tornano a fare molto rumore oggi per il concetto ribadito da Thomas Ceccon che ricorda cosa gli è toccato subire all'epoca, quando era solo un talento 16enne un po' esuberante. "Forse ho la mia parte di responsabilità – ha spiegato al Corriere della Sera – perché era molto giovane e magari facevo casino… Ma un atleta più grande, se vuole spiegarti come ci si comporta, può farlo in maniera sicuramente differente che non riempirti di olio la valigia con i vestiti".

Thomas Ceccon 5

I RAPPORTI DIFFICILI TRA LA "VECCHIA E LA NUOVA" GENERAZIONE

Da questa frase riemersa dal passato, tra le pieghe di altre dichiarazioni dirompenti (quelle su Federica Pellegrini) che hanno provocato la risposta piccata di Matteo Giunta, è possibile riannodare i fili di una vicenda che si muove sullo sfondo di un filone del nuoto azzurro che non avrebbe usato certo i guanti banchi per accogliere i ragazzi di belle speranze. La "divina" c'entra nulla con quanto capitato all'olimpionico ma il dissing scaturito dalle riflessioni di Ceccon s'innesta sullo sfondo di un contesto nel quale inserirsi non fu affatto semplice. […]

FEDERICA PELLEGRINI E THOMAS CECCON

Nel 2019, al Giornale di Vicenza, parlò di "scherzi poco simpatici" che "qualche grande" avrebbe fatto prendendo di mira i più giovani della selezione tricolore ai Mondiali in Corea. "Il clima non era dei migliori e io non ero tranquillo – raccontò all'epoca -. Non voglio con questo crearmi un alibi, non sarebbe giusto, ma di sicuro non sono stato bene in Corea. È andata così, ma ho già girato pagina". Olio in valigia, dentifricio sui vestiti alcuni dei dispetti subiti in quel periodo in azzurro affrontato da giovanotto pronto a esplodere, che prova a farsi largo a bracciate, lasciando alle spalle tutto il peso del ricambio generazionale.

Thomas Ceccon

PAPÀ CECCON E IL LATO OSCURO DEL NUOTO ITALIANO: "FACEVANO SCHERZI DI CATTIVO GUSTO"

Tre anni più tardi, nel 2022, fu il papà di Ceccon a tornare sull'argomento, svelando cosa accade dietro le quinte di uno dei settori più forti, medagliati e dorati dello sport italiano. Indumenti trovati unti e sporchi nel bagaglio personale furono la punta dell'iceberg di un ambiente tossico.

thomas ceccon oro alle olimpiadi di parigi 2024 1

Mai fatto nomi ufficiali (allora come oggi si è puntato l'indice contro il peccato omettendo i peccatori) ma "c'era un gruppo di atleti di dieci anni più grandi che facevano scherzi di cattivo gusto – raccontò -. Mio figlio non è mai stato tipo da leccare il culo. I grandi non hanno accettato né Burdisso né Thomas, forse perché lui non aveva nei loro confronti il rispetto che si aspettavano". […]"Lui e altri esordienti preferivano andare allora con gli atleti stranieri, che li accoglievano sugli spalti, invece di fare il tifo con gli altri azzurri[…]

