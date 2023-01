L'EUROPA A DUE VELOCITÀ NEL CALCIO: C'È CHI NON PUÒ SPENDERE UN EURO, E CHI BUTTA CENTINAIA DI MILIONI SENZA FARE UN PLISSÉ – LE SQUADRE INGLESI NON BADANO A SPESE NEANCHE NELLA SESSIONE DI CALCIOMERCATO: IL CHELSEA È PRONTO A SBORSARE 120 MILIONI PER ENZO FERNANDEZ (SAREBBE IL CENTROCAMPISTA PIÙ CARO DELLA STORIA DEL CALCIO) - IN ITALIA SI APRONO OGGI LE DANZE PER IL MERCATO DI RIPARAZIONE MA LE SQUADRE ITALIANE SI DEVONO ACCONTENTARE DI GIOCARE IN DIFESA...

Stefano Scacchi per “La Stampa”

enzo fernandez 2

A ogni sessione di mercato la Premier League getta in faccia al resto del continente la sua ricchezza in modo quasi sfacciato. Senza risparmiarsi nemmeno nel mercato di gennaio che in teoria è un momento di riparazione, non il festival dei sogni tipico dell'estate. Invece è diventato abituale spendere senza limiti anche in pieno inverno.

È subito scattato dai blocchi il Liverpool investendo 42 milioni per l'attaccante olandese Cody Gakpo, 23 anni, protagonista ai Mondiali, prelevato dal Psv Eindhoven. Più o meno la stessa cifra che i Reds avevano lanciato sul tavolo un anno fa pagando 45 milioni al Porto per Luis Diaz.

Il Chelsea è pronto a fare qualcosa di ancora più epocale versando al Benfica l'importo della clausola rescissoria di Enzo Fernandez, fenomenale leader nella mediana dell'Argentina Campione del Mondo: 120 milioni. Una cifra che, a 21 anni, ne farebbe il centrocampista più caro nella storia del calcio: 15 milioni in più di quanto sborsato dal Manchester United per strappare Paul Pogba alla Juventus nel 2016.

enzo fernandez 1

Sarebbe l'ennesima conferma che i club portoghesi sono i più abili a interpretare questa nuova fase nella quale è indispensabile saper rischiare con lungimiranza per monetizzare la scoperta dei talenti migliori. Fernandez è stato pagato appena 18 milioni sei mesi fa dal Benfica al River Plate. Occupava la posizione numero uno della lista dei possibili rinforzi del Milan in mezzo al campo.

La sessione invernale in Italia apre ufficialmente oggi: i nostri club sono costretti a giocare in difesa sperando che la concorrenza delle squadre inglesi lasci qualche spiraglio. È il caso dell'Inter che da un paio di stagioni cerca di portare alla Pinetina a parametro zero Marcus Thuram. L'obiettivo potrebbe sfumare a un passo dal traguardo a causa dell'inserimento del Manchester United che vuole Thuram junior già a gennaio per occupare la casella lasciata libera dalla rottura con Cristiano Ronaldo.

azzedine ounahi

Deve duellare con i nababbi della Premier League anche il Napoli. La contesa nasce su una delle rivelazioni del Mondiale in Qatar: la mezzala marocchina Azzedine Ounahi. La capolista della Serie A è in buona posizione nella trattativa, ma il Leicester ha già effettuato la prima offerta all'Angers, pari a circa 30 milioni. Il club francese spera che l'asta (Ounahi in Italia piace anche all'Inter) possa portare il cartellino del suo gioiello fino a quota 45 milioni. Non resta che setacciare obiettivi meno scintillanti.

Secondo l'Equipe, il Milan sarebbe interessato al 18enne esterno offensivo brasiliano Angelo Gabriel del Santos che vale già 15 milioni. Anche i rossoneri devono subire gli inserimenti della Premier League. Sta succedendo per lo svizzero Noah Okafor, considerato il successore ideale in caso di partenza di Leao in estate. Ma il Salisburgo è tempestato da richieste inglesi, l'ultima del Brentford che ha più soldi delle nostre grandi.

Angelo Gabriel del Santos 1

Per ora il campionato italiano deve accontentarsi di movimenti minori. La Salernitana si è assicurata il portiere messicano Guillermo Ochoa e sogna Isco (libero dopo la risoluzione con il Siviglia) come la Fiorentina. L'Empoli riabbraccia Francesco Caputo. La Roma vivacizza l'attacco con il rapidissimo norvegese Ola Solbakken. Lo Spezia punta sul terzino sinistro portoghese Joao Moutinho, scovato nelle fila dell'Orlando City negli Stati Uniti. L'Udinese ha comprato il 19ennne talento brasiliano Matheus Martins, ma l'ha girato in prestito al Watford, succursale inglese della famiglia Pozzo. In un modo o nell'altro finisce tutto al di là della Manica.

Angelo Gabriel del Santos 2

