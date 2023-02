L'IMPERATORE NON RIESCE A TENERSELO NELLE MUTANDE! - L'EX ATTACCANTE DELL'INTER ADRIANO PUBBLICA UNA FOTO DEL SUO 41ESIMO COMPLEANNO PASSATO IN COMPAGNIA DELLA BOMBASTICA MODELLA RAQUEL BASTOS. E LA MOGLIE, MICAELA MESQUITA, CHIEDE IL DIVORZIO! - IL BRASILIANO HA FESTEGGIATO IL COMPLEANNO A BORDO DI UNO YACHT, CONSUMANDO DIVERSE BOTTIGLIE DI CHAMPAGNE PER UN VALORE INTORNO AI TREMILA € - IL MATRIMONIO DELL'"IMPERATORE" E MESQUITA, DI 15 ANNI PIÙ GIOVANE, È DURATO SOLO 24 GIORNI DOPO CHE…

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

Resta tormentata la vita sentimentale di Adriano , ex Imperatore dell’Inter che venerdì 17 febbraio ha compiuto 41 anni. L’ex nerazzurro ha trascorso una giornata di festa e di svago con una donna, facendo arrabbiare la moglie, Micaela Mesquita. I due si sono lasciati a dicembre dopo soltanto 24 giorni di matrimonio perché lui si era dileguato per 48 ore dicendo semplicemente che sarebbe andato a casa di amici a vedere Brasile-Svizzera dei Mondiali. Quando si era rifatto vivo senza una spiegazione valida, la consorte lo aveva piantato[…]

Il motivo? Adriano è stato pesantemente attaccato dopo aver pubblicato uno scatto che lo mostrava in compagnia di una ragazza con i capelli rossi su uno yacht, identificata come l’imprenditrice Raquel Bastos. Secondo fonti brasiliane, l’ex giocatore ha festeggiato il compleanno consumando diverse bottiglie di champagne per un valore intorno ai tremila euro.

Come si vede nei post sui social di Adriano. Tutto questo ha fatto infuriare la moglie Micaela, che ha reagito inviandogli un messaggio: «Oh, che bello! Ti auguro tutta la felicità del mondo. Adriano, mandami le carte del divorzio. Inoltre, non dimentico mai la data di oggi. Buon compleanno! che tu sia...idiota». […] Adriano ha poi replicato così: «Ti auguro tutta la felicità del mondo e anche se ti ho ferito ti auguro ogni bene». E Raquel Bastos? Anche lei ha postato foto assieme ad Adriano: «Ragazzi, chiede di uscire con me. Non ci siamo mai baciati, siamo amici».

