1. I NUOVI RICCHI TALENTO E AFFARI

Estratto dell'articolo di Mario Nicoliello per “il Messaggero”

[…] Oggi per essere al passo coi tempi agli atleti sono richieste anche doti manageriali, perché da semplici sportivi si sono trasformati in aziende capaci di fatturare milioni di euro ogni anno. Lo stipendio non è però la parte principale della dichiarazione dei redditi, poiché i guadagni ottenuti fuori dal campo hanno superato gli ingaggi assicurati dai club.

Cifre astronomiche a qualsiasi livello, basti pensare alle due notizie che hanno sconvolto in settimana l'economia sportiva. Al ventinovenne golfista basco John Rahm, numero 3 del mondo e vincitore dell'ultimo Masters di Augusta, gli arabi avrebbero garantito un assegno da 550 milioni di dollari in tre anni (di cui 300 già al momento della firma, ma essendo le cifre non confermate il condizionale è d'obbligo) per fargli lasciare il Pga Tour e farlo accasare nella Liv, il circuito finanziato dal fondo sovrano di Riyad. Nella Mlb i Los Angeles Dodgers hanno invece assicurato al ventinovenne giapponese Shohei Ohtani un ingaggio di 700 milioni di dollari per dieci anni, […]

Numeri che però non stupiscono, giacché il valore dello sportivo va oltre il suo impegno sul rettangolo di gioco, sul green o sul diamante. L'enorme seguito sui Social di questi fuoriclasse assicura infatti ai club, o più in generale ai datori di lavoro, una visibilità impossibile da raggiungere senza avere la star tra i propri ranghi, e nello stesso tempo garantisce ricadute positive in termini di visibilità, miglioramento dell'immagine e proventi commerciali alimentati dal merchandising. Lo stipendio elevato è quindi un investimento per il futuro più che un costo d'esercizio.

Di certo nel 2024 Rahm e Ohtani compariranno nelle prime posizioni della classifica degli sportivi più pagati stilata da Forbes. A guidarla nel 2023 ci sono tre calciatori, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé, mentre tra i primi 50 ci sono ben 15 cestisti della Nba e 12 golfisti, e una sola donna, Serena Williams. […]

Con la fine della pandemia e l'arrivo in campo dei capitali arabi gli importi sono destinati a gonfiarsi, perché pur di attrarre i campioni le organizzazioni caleranno sul tappeto somme ingenti. E gli atleti dovranno essere bravi anche a gestire il denaro, perché non di soli gol, canestri, imbucate o fuoricampo vivono i professionisti dello sport.

2. EILEEN LA TERZA PIÙ PAGATA DELL’ANNO TRA CINA E AMERICA, LO SCI E LE SFILATE

Estratto dell'articolo Benedetto Saccà per “il Messaggero”

[…] un nuovo fenomeno […] si delinea nitido sull'orizzonte dello sport mondiale. Lei si chiama, in America, Eileen Feng Gu e anche, in Cina, Gu Ailing. È nata il 3 settembre del 2003 a San Francisco, suo padre è statunitense, la madre cinese, è la terza atleta più pagata del 2023 e, come è ormai norma tra i giovanissimi, ha inserito nella biografia di Instagram tutto ciò che è e ogni cosa che ha.

[…] La dicitura "2022 Olympic" legata a due medaglie d'oro e una d'argento ci spiega che Eileen ha vinto, appunto, due ori e un argento proprio ai Giochi di Pechino nel 2022: gli ori nel big air e nell'halfpipe, l'argento nello slopestyle. Sci acrobatico, freestyle, per capirsi. Invece l'indicazione "Img Models Worldwide" ci suggerisce che Eileen è anche una delle modelle della Img, un'agenzia di moda americana con uffici a New York, Parigi, Londra, Milano e Singapore. Quanto a "Time100 & Forbes 30 under 30", bisogna dire che Eileen Feng Gu è stata inserita dalle due riviste nella lista degli Under 30 più importanti e influenti del pianeta. "Stanford University" ci segnala che studia in California e ammicca ancora, e comunque, all'America. […]

Ha omesso o dimenticato, almeno fino a ieri sera, di indicare su Instagram la specialità che più la esalta: vale a dire essere la terza donna più pagata del 2023 con 20 milioni di euro dopo le tenniste Gauff (prima a quota 22,7 milioni) e Swiatek (seconda a 21,9). Perché va annotato Eileen Feng Gu incarna alla perfezione il modello dello sportivo giovanissimo del terzo millennio, specie di stampo non europeo: una figura ibrida non soltanto atleta, ma pure influencer, non del tutto attivista nei diritti umani, però senz'altro anche comoda sul palcoscenico della moda; dedita agli sponsor e alle Olimpiadi, in più amica dei giovani e delle élite newyorchesi.

Insomma il talento sportivo occorre giusto per accedere a un certo mondo: poi è necessario diversificare e variare le attività, stringere accordi con i marchi, fare molte storie su Instagram e video su TikTok, attirando chilogrammi e chilogrammi di denaro. Eileen vive già nel futuro. E sa bene che un post ben riuscito vale ormai quanto una medaglia d'oro: se non di più.

