13 giu 2023 15:14

L'IMPORTANTE NON È VINCERE, MA… SGANCIARE! - COME MAI L'ARABIA SAUDITA HA DECISO DI INVESTIRE COSÌ TANTO SULLO SPORT E NON IN ALTRI SETTORI DELL'INTRATTENIMENTO? - LO SPORT È UNIVERSALE E ATTRAE SPETTATORI DA TUTTO IL MONDO, MA È ANCHE UN BUSINESS RICCHISSIMO, CON MOLTE PIU' FONTI DI INCASSO RISPETTO AGLI ALTRI SETTORI - INOLTRE, LO SPORT SVILUPPA UN INDOTTO COLLATERALE ANCHE PER ALTRI SETTORI, DALL'IMMOBILIARE A QUELLO MEDICO...