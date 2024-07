24 lug 2024 15:56

L'IMPORTANTE NON È VINCERE MA… TROMBARE! - NON È UN SEGRETO CHE LA MISSIONE DI MOLTI ATLETI ALLE OLIMPIADI, OLTRE ALLA VITTORIA DELLE MEDAGLIE, SIA RIMORCHIARE - PER PLACARE GLI ORMONI, A PARIGI SONO STATI INSTALLATI I LETTI "ANTI-SESSO", GIÀ SPERIMENTATI A TOKYO, ANCHE SE, COME È STATO DIMOSTRATO DA DIVERSI OLIMPIONICI, I LETTUCCI DI CARTONE SONO IN GRADO DI REGGERE 200 CHILI, QUANTO BASTA PER SOSTENERE UNA SVELTINA (BASTA CHE NON SIA TRA 'PESI MASSIMI')… - VIDEO