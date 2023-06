L'ITALIA BATTE 2-1 LA COREA DEL SUD E CONQUISTA LA FINALE DEI MONDIALI DI CALCIO UNDER 20 - ALLO STADIO “DIEGO MARADONA” DI LA PLATA, IN ARGENTINA, GLI AZZURRI SONO ANDATI IN VANTAGGIO AL 14' CON CESARE CASADEI, POI RAGGIUNTI DAI SUDCOREANI CON UN RIGORE REALIZZATO AL 23' DA SEUNG-WON LEE; A DECIDERE IL MATCH LA RETE DI SIMONE PAFUNDI ALL'86' - L'ITALIA SFIDERÀ DOMENICA PER IL TITOLO L'URUGUAY…

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - L'Italia batte 2-1 la Corea del Sud e conquista la finale dei Mondiali di calcio Under 20. Allo stadio argentino di Città di La Plata (stadio unico Diego Maradona) gli azzurri sono andati in vantaggio al 14' con Cesare Casadei, poi raggiunti dai sudcoreani con un rigore realizzato al 23' da Seung-won Lee; a decidere il match la rete di Simone Pafundi all'86'. L'Italia sfiderà domenica per il titolo l'Uruguay, che ha eliminato Israele.

Casadei ha firmato il suo settimo gol in sei partite in questa competizione. Per l'Italia sarà la prima finale di un Mondiale under 20. Gli azzurri avevano perso in semifinale negli ultimi due tornei in Corea del Sud nel 2017 e in Polonia nel 2019. Per l'Uruguay sarà invece la terza finale di Mondiali under 20 della sua storia: contro l'Italia proverà a vincere il suo primo titolo dopo le finali perse nel 1997 contro l'Argentina e nel 2013 contro la Francia.

