9 ago 2024 18:34

L'ITALIA NON S'E' DESTA - NIENTE MEDAGLIA DI BRONZO PER LA NAZIONALE MASCHILE DI PALLAVOLO – DOPO LA BATOSTA RIMEDIATA CONTRO LA FRANCIA IN SEMIFINALE, LA SQUADRA DI FEFE' DE GIORGI È STATA BATTUTA PER 3-0 DAGLI STATI UNITI E CHIUDE AL QUARTO POSTO - GLI AZZURRI NON HANNO MAI DATO L'IMPRESSIONE DI POTER CONTROLLARE IL MATCH, CEDENDO PROPRIO NEI MOMENTI PIÙ CALDI...