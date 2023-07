L'ITALIA UNDER 19 BATTE IL PORTOGALLO PER 1-0 E VINCE L'EUROPEO DI CATEGORIA - DECISIVO IL GOL DEL DIFENSORE DELLA FIORENTINA, MICHAEL OLABODE KAYODE - LA SQUADRA DI ALBERTO BOLLINI RIPORTA A ROMA UNA COPPA CHE MANCAVA DA 20 ANNI, QUANDO L'ITALIA DI PAOLO BERRETTINI (CON IN CAMPO GIOCATORI COME CHIELLINI, AQUILANI E PAZZINI) AVEVA BATTUTO PROPRIO I PORTOGHESI A VADUZ - L'UNDER 19 SALVA IL CALCIO ITALIANO DALL'ENNESIMA FIGURACCIA DOPO IL KO DELLA NAZIONALE MAGGIORE IN NATIONS LEAGUE CONTRO LA SPAGNA E IL FLOP DELL'UNDER 21…

Estratto dell'articolo di Pietro Scognamiglio per www.gazzetta.it

Basta perdere finali, tra club e nazionali: una pennellata d’azzurro tinge il cielo di Malta, dove l’Italia di Alberto Bollini trionfa nell’Europeo U19 superando il Portogallo (1-0). Decisivo il gol di Kayode nel primo tempo, per sbloccare una partita interpretata alla perfezione: primo tempo di dominio, secondo di ordinata e fisiologica sofferenza. Fino alla meritatissima gioia.

La coppa torna così a Roma a distanza di 20 anni: nel 2003 era stata l’Italia guidata da Paolo Berrettini a superare proprio i portoghesi a Vaduz, con in campo i vari Chiellini, Aquilani e Pazzini. Dopo di allora, le sconfitte contro Germania (2008), Francia (2016) e ancora Portogallo (2018), una striscia negativa interrotta di forza da un gruppo che alla fase finale ha rischiato di non arrivarci. Ma poi, una volta ritrovatosi nel girone maltese, è diventato squadra e ha deciso di non andare in vacanza. Se non con la medaglia d’oro al collo. […]

