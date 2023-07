14 lug 2023 11:24

L'ITALIA UNDER 19 BATTE LA SPAGNA 3-2 E ARRIVA IN FINALE DEGLI EUROPEI DI CATEGORIA - DECISIVI I GOL DI VIGNATO, PISILLI E LIPANI (A CINQUE MINUTI DALLA FINE), CHE MANDANO A CASA UNA DELLE GRANDI FAVORITE DEL TORNEO - GLI AZZURRINI INCONTRERANNO IL PORTOGALLO, CHE HA GIÀ STRAPAZZATO LA SQUADRA DI ALBERTO BOLLINI NEL GIRONE CON UN SONORO 5-1 - ADESSO SPERIAMO SOLO DI NON FARE "L'EN-PLEIN" DI FINALI PERSE, DOPO QUELLE DELLE ITALIANE IN EUROPA E QUELLA DELL'UNDER20 AI MONDIALI…