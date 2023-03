L'ORO D'ARABIA - LA SUPERCOPPA ITALIANA SI GIOCHERA’ IN ARABIA SAUDITA PER ALMENO 4 EDIZIONI NEI PROSSIMI 6 ANNI - UN ALTRO TASSELLO DEL GRANDE RISIKO DI GEOPOLITICA PALLONARA DI BIN SALMAN – DOPO RONALDO, IL PROSSIMO OBIETTIVO È LA COPPA DEL MONDO 2030 (PER RISPONDERE AL MONDIALE ORGANIZZATO DAI RIVALI DEL QATAR) – LA LEGA DI A INCASSERÀ 23 MILIONI DI EURO A STAGIONE. CAMBIA LA FORMULA DELLA SUPERCOPPA: FINAL FOUR TRA LA PRIMA E LA SECONDA IN CAMPIONATO, LA VINCITRICE DELLA COPPA ITALIA E...

mohammad bin salman

La prossima Supercoppa Italiana si giocherà con la cosiddetta formula della Final Four, così come avviene ad esempio già da anni in Spagna. Lo ha deciso oggi la Lega di Serie A: ad accedervi sarà ovviamente la squadra vincitrice dello scudetto, la seconda classificata in campionato, la vincitrice della Coppa Italia e l'altra finalista. In caso di "sovrapposizione" si andrà evidentemente a "scalare" secondo la graduatoria della classifica di Serie A.

La Lega ha accettato l'offerta dell'Arabia Saudita della durata di sei anni: in questo lasso temporale almeno 4 edizioni dovranno essere giocate in Arabia (di sicuro nel 2024, poi nel 2025, 2028 e 2029. Da decidere la sede per il 2026 e il 2027). Con la formula a quattro - che non è definitiva, dovrà essere valutato l'impatto sui calendari già affollati - la Lega di A incasserà 23 milioni di euro a stagione. Se invece si dovesse tornare alla finale a due (partita secca) l'introito si ridurrebbe a 12 milioni di euro.

casini de siervo

(...) La prossima edizione avrà il format a quattro squadre e ci sarà anche una amichevole. Ma la scelta del format Final Four non è definitiva: si potrà anche tornare indietro in base agli impegni dei club".

de siervo