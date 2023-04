'STO MANÉ PO' ESSE FERO E PO' ESSE PIUMA - L'ATTACCANTE DEL BAYERN MONACO, SADIO MANÉ, AVREBBE MENATO IL COMPAGNO DI SQUADRA, LEROY SANÉ, AL TERMINE DELLA PARTITA PERSA DAI BAVARESI CONTRO IL MANCHESTER CITY - I DUE AVREBBERO INIZIATO A LITIGARE IN CAMPO, POI A FINE GARA, NEGLI SPOGLIATOI, SI È ACCESA UNA RISSA - L'EX LIVERPOOL AVREBBE PRESO A SCHIAFFI SANÉ, FACENDOGLI USCIRE SANGUE DAL LABBRO…

Estratto da www.corrieredellosport.it

sadio mane leroy sane 3

Sané e Mané si sarebbero picchiati nello spogliatoio dopo il ko per 3-0 incassato dal Bayern Monaco in Champions League contro il Manchester City. […] Secondo le ricostruzioni dei media tedeschi, i due compagni di squadra del Bayern si sarebbero scontrati verbalmente in campo nel secondo tempo per un paio di situazioni di gioco sprecate malamente e che avrebbero potuto riaprire la gara. Al triplice fischio il diverbio sarebbe degenerato e addirittura Mané avrebbe preso a schiaffi Sané, facendogli uscire sangue dal labbro e causando la rissa nello spogliatoio, sedata dai compagni di squadra.

