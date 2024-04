L'UDINESE CON IL COLPO IN CANNA(VARO) - L'EX CAPITANO DELLA NAZIONALE E PALLONE D'ORO È IL NUOVO ALLENATORE DEI FRIULANI - CANNAVARO, CHE PRENDE IL POSTO DI GABRIELE CIOFFI (ESONERATO DOPO LA SCONFITTA CON IL VERONA), HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO A GIUGNO - NEL SUO STAFF ANCHE IL FRATELLO PAOLO E LA BANDIERA DEI FRIULANI GIAMPIERO PINZI…

Da www.repubblica.it

fabio cannavaro

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese. Lo ha ufficializzato il club friulano spiegando che, per ora, l'accordo con il campione del mondo e Pallone d'Oro 2006 è valido fino al 30 giugno. Un incarico per cinque partite e i 19' più recupero del match interrotto con la Roma che sarà recuperato giovedì. Cannavaro sarà coadiuvato dal fratello Paolo come allenatore in seconda e da Francesco Troise come collaboratore tecnico. Dello staff fa parte anche la bandiera dell'Udinese, Giampiero Pinzi. La presentazione del nuovo staff è in programma domani al Bluenergy Stadium.

