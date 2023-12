L'ULTIMO COLPO DI TESTA DI RIO FERDINAND – L'EX DIFENSORE INGLESE È DIVENTATO TESTIMONIAL DI UNA CLINICA DI ISTANBUL SPECIALIZZATA NEL TRAPIANTO DI CAPELLI – NEL FILMATO DIFFUSO SUI SOCIAL, L'EX DEL MANCHESTER UNITED SI SOTTOPONE TUTTO SODDISFATTO AI TRATTAMENTI PER RINFOLTIRE LA CHIOMA E ANCHE LA BARBA… – VIDEO

rio ferdinand trapianto di capelli

Rio Ferdinand ha rivelato di aver subito un trapianto di capelli e barba in una clinica turca. E lo ha fatto con un video promozionale diffuso sui social. L’ex difensore dell'Inghilterra e del Manchester United ha visitato l'ospedale Dr Cinik di Istanbul.

Nel video sui social media diffuso dal dottor Cinik, Ferdinand, 45 anni, che ora è un popolare esperto televisivo di TNT Sports, dice: "Sono qui per sistemarmi la barba, ho un paio di buchi”. E ancora: “Fate come me il trapianto di capelli, se ne avete bisogmo. Non vedo l'ora di farlo. Questo è il posto giusto”.

Il video mostra Ferdinand che arriva alla clinica, saluta il dottor Muhammet Emrah Cinik e si sottopone alle varie fasi del trattamento di sostituzione dei capelli. Alla fine, lo si vede firmare una maglia del Manchester United da aggiungere a cimeli simili donati da altri calciatori che hanno visitato la clinica.

