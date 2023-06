5 giu 2023 17:16

L'ULTIMO ECCESSO DI NAINGGOLAN: RIESCE IN UNA SOLA STAGIONE AD ESSERE CAMPIONE IN BELGIO E A RETROCEDERE IN SERIE C IN ITALIA - L'EX CENTROCAMPISTA DI ROMA E CAGLIARI VINCE LA "BELGIAN PRO LEAGUE" CON L'ANVERSA, IL CLUB CHE LO AVEVA LICENZIATO DOPO AVERLO BECCATO A FUMARE IN PANCHINA - DOPO LA FINE DELL'ESPERIENZA IN BELGIO, NAINGGOLAN ERA ANDATO ALLA SPAL (ALLORA ALLENATA DA DANIELE DE ROSSI), MA IL SUO ARRIVO NON È RIUSCITO A EVITARE IL TRACOLLO IN SERIE C…