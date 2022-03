L'UNICA BUONA NOTIZIA PER GLI AZZURRI - LENARDO SPINAZZOLA È PRONTO AL RIENTRO DOPO L'INFORTUNIO TENDINE D'ACHILLE SINISTRO NELLA SFIDA CON IL BELGIO A EURO 2022 - DOPO QUASI NOVE MESI DI STOP E QUALCHE PICCOLO INTOPPO NEL RECUPERO, IL TERZINO GIALLOROSSO VOLERÀ IN FINLANDIA DAL DOTTORE CHE LO HA OPERATO PER OTTENERE L'OK PER IL RITORNO IN GRUPPO - LA PRIMA DATA PER VEDERLO TRA I CONVOCATI CON LA ROMA POTREBBE ESSERE…

Andrea Di Carlo per “la Repubblica - Roma”

Il traguardo è finalmente in bella vista, ultimi step da compiere prima di superare la bandiera a scacchi. Leonardo Spinazzola vede la luce in fondo al tunnel, la fine di un lungo e tortuoso percorso, iniziato il 2 luglio con la rottura sottocutanea del tendine D'Achille sinistro nella sfida con il Belgio.

Dopo quasi nove mesi di stop e qualche piccolo intoppo nel recupero, il terzino giallorosso volerà a Turku, dal dott. Lempainen che lo ha operato in Finlandia, per ottenere l'ok per il ritorno in gruppo. Josè Mourinho pochi giorni fa aveva comunque svelato i progressi fatti dall'esterno umbro, lontano dai riflettori: «A Spinazzola è tornato il sorriso in faccia. Ha iniziato a fare piccole cose con noi e da solo lavora bene insieme allo staff. Non può giocare subito, ma ora è di nuovo un atleta » .

Quello che vuole tornare ad essere il prima possibile e la stagione della Roma gli fornisce un assist invitante. Non solo per quanto riguarda il campionato, con i giallorossi impegnati nella corsa ad un posto in Europa, ma soprattutto in Conference League. E la partita con il Bodø/ Glimt, in programma all'Olimpico il 14 aprile, potrebbe essere la data giusta per rivederlo tra i convocati.

