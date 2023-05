L'UNICA COSA PIÙ FORTE DEL PIEDE SINISTRO DI ERLING HAALAND… È IL SUO STOMACO! - LA DIETA PAZZA DEL GIGANTE NORVEGESE, TRA FEGATO, LASAGNE E "POZIONI MAGICHE" - L'ATTACCANTE DEL MANCHESTER CITY CONSUMA OLTRE 6 MILA CALORIE AL GIORNO: TRA I SUOI SEGRETI C'È LA LASAGNA CUCINATA DAL PADRE E UNA "POZIONE" FATTA DI LATTE APPENA MUNTO, FIORI DI CAVOLO E FOGLIE DI SPINACI, ANCHE SE IL SUO PIATTO PREFERITO È LA "PIZZA-KEBAB" (MA NON È CHE I DIFENSORI HANNO DIFFICOLTÀ A MARCARLO PER COLPA DELLA SUA FIATELLA?)

1. HAALAND E IL CIBO CUCINATO A CASA. I FAN: “DISGUSTOSO”

Estratto da www.corrieredellosport.it

Continua a far parlare di sé Erling Haaland anche se, stavolta, il campo non c'entra. A tener banco nelle ultime ore sono le abitudini alimentari dell'attaccante norvegese che, secondo i più informati oltremanica, consumi qualcosa come sei pasti al giorno. […]

Il capocannoniere della Premier League ha un amore particolare per il cibo cinese e il kebab ma non disdegna nemmeno il pesce spada, il branzino, l'orata e le verdure fresche. L'immagine postata nelle storie di Instagram ritrae però una teglia con all'interno alcuni pezzi di carne. Secondo alcuni follower del norvegese si tratta di fegato di manzo. Ma i dubbi sono affiorati tra i commenti: […] "Haaland, hai dimenticato di far uscire il tuo cane prima della partita".

2. HAALAND MOSTRA L’INTRUGLIO DISGUSTOSO CHE GLI DÀ FORZA: “VI PRESENTO LA MIA POZIONE MAGICA”

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it del 20 aprile 2023

Erling Haaland la chiama "pozione magica". […]A Dortmund l’attaccante norvegese ha guadagnato 12 chili di muscoli in poco più di un anno. Cosa mette in quelle bottiglie che sembrano uscite da una drogheria? Cosa contiene quella sostanza che all'apparenza è abbastanza densa? È un frullato a base di latte genuino (quello munto direttamente dalle mucche) al quale il calciatore aggiunge fiori di cavolo e foglie di spinaci. Centrifuga tutto e ricava quell'elisir di lunga vita che lo rende invincibile. […]

3. HAALAND E IL SEGRETO DEI GOL: LE LASAGNE DEL PAPÀ

Estratto dell'articolo di Gregorio Spigno per www.corriere.it del 9 Ottobre 2022

Gol, record, paragoni con robot vari […] Erling Braut Haaland, nel Manchester City di Guardiola, […], continua a sgretolare record […] Ma dietro a questi numeri da paura ci sarebbe un segreto ben preciso.

Come rivelato dallo stesso Haaland, i gol arriverebbero (anche) grazie alle… lasagne. Che gli prepara con cura papà Alfie, anche lui ex giocatore, […] «Le ho mangiate prima di ogni gara casalinga - ha confessato Haaland -, e direi che hanno funzionato bene per ogni partita» Qualche giorno fa, poi, Alfie Haaland ha pubblicato su Instagram una foto delle lasagne tanto importanti per i gol del figlio, che è a tutti gli effetti un robot mangia-lasagne. […]

4. HAALAND: "IL MIO PIATTO PREFERITO? LA PIZZA CON IL KEBAB"

Estratto dell'articolo da https://gianlucadimarzio.com/ del 26 aprile 2020

[…] Erling Haaland, […] : "Sì, il mio piatto preferito è la pizza kebab - ha raccontato ai microfoni di Borussia Tv - poi nel tempo libero mi piace giocare a Fifa con gli amici". Un'abitudine, quest'ultima, decisamente più normale rispetto alla prima.

[…] "La gente dice che la carne fa male… ma quale? Forse quella che si mangia in determinati locali – ha dichiarato di recente -. Quella della mucca che bruca l'erba è un'altra cosa. E io ne mangio anche il cuore e il fegato". È un tassello della catena speciale di approvvigionamento calibrata per costruire il suo fisico: durante la sua esperienza al Borussia Dortmund, in virtù del programma fissato dal preparatore (Steenslid) guadagnò 12 chili di muscoli in 15 mesi.

Anche gli strumenti tecnologici sono utili alla causa: a cominciare da una criocamera da circa 60 mila euro che ha fatto allestire nella sua abitazione per aiutare il corpo a ritemprarsi meglio e in tempi più brevi dalla fatica e dallo stress (ne ha una simile anche Cristiano Ronaldo), fino a occhiali speciali a luce blu per agevolare il sonno.

