2 nov 2021 17:44

A 40 ANNI NOI I 101 CHILOMETRI ALL'ORA LI TOCCHIAMO GIUSTO IN AUTOSTRADA - ZLATAN IBRAHIMOVIC INVECE A QUELLA VELOCITÀ HA SCARAVENTATO IN PORTA LA PUNIZIONE DELL'1-0 PER IL MILAN CONTRO LA ROMA: "SONO INVECCHIATO, UNA VOLTA CALCIAVO PIÙ FORTE" (E IN EFFETTI È ARRIVATO ANCHE A 149,7 KM/H) - CORRE MENO, SI INFORTUNA DI PIÙ MA È SEMPRE DECISIVO: UN ALLENATORE IN CAMPO - DA SANREMO A SQUID GAME: OLTRE LA PERSONA C'È PURE IL PERSONAGGIO... - VIDEO