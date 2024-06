24 giu 2024 14:37

60 EURO PER NON VEDERE UNA MAZZA! - UN TIFOSO POLACCO ACQUISTA UN BIGLIETTO PER ASSISTERE ALLA PARTITA DELLA POLONIA CONTRO L'AUSTRIA ALLO STADIO OLIMPICO DI BERLINO E SI RITROVA UN ENORME PALO DAVANTI AL SUO SEGGIOLINO - L'ENORME COLONNA DI FERRO ERA STATA INSTALLATA DURANTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IN OCCASIONE DEI MONDIALI DEL 2006 - OLTRE AL DANNO, LA BEFFA, LA POLONIA HA PERSO IL MATCH ED È STATA ELIMINATA DA EURO2024…