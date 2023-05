600 MILIONI BUTTATI NEL CESSO… ANZI, NEL CHELSEA! - I BLUES PERDONO CONTRO L'ARSENAL E ADESSO RISCHIANO LA RETROCESSIONE! - I LONDINESI SI TROVANO A +9 SULLA TERZULTIMA IN CLASSIFICA, MA IL CALENDARIO PER LE PROSSIME GIORNATE È DA INCUBO: DA QUI A FINE CAMPIONATO INCONTRERANNO CITY, MANCHESTER UNITED E NEWCASTLE - LE SPESE FOLLI DI TODD BOEHLY DIMOSTRANO CHE NON BASTA UNA SQUADRA DI "FIGURINE" PER VINCERE…

Il Chelsea ha una sola fortuna, in questo momento: che di giornate di Premier League ne mancano appena quattro. Fossero state di più si sarebbe parlato addirittura di possibile psicodramma retrocessione: perché i Blues, con la sconfitta contro l'Arsenal, vanno a +9 dalla terzultima.

All'ora di gioco […] L'Emirates ha levato al cielo gli "olè" umilianti verso quella che non è più, o non sembra più, ormai, una squadra di calcio, quanto una serie di giocatori schierati qua e là. Nonostante, poi, i tanti cori e gli applausi per Frank Lampard: lui c'entra poco. In questa stagione è stato esonerato dal Chelsea: poi è subentrato a Graham Potter a ridosso della sosta per le Nazionali. E da lì in poi è stato un incubo.

Per i Blues sono 7 sconfitte su 7 partite con Lampard in panchina, e un bilancio in costante peggioramento: 14 goal subiti. Cioè 2 a partita. In totale 14 sconfitte. Quelli messi a segno sono 2: contro il Brighton e quello a Emirates che arriva al 65', da Madueke, per il 3-1 finale. Uno dei troppi giocatori arrivati a gennaio nel mercato da centinaia di milioni di euro che, almeno per ora, non cambia le sorti di un Chelsea non in crisi, di più[…]

