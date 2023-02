600 MILIONI BUTTATI NEL CESSO… ANZI, NEL CHELSEA! - NONOSTANTE LA PIOGGIA DI MILIONI DA PARTE DI TODD BOEHLY E IL MERCATO STELLARE, I "BLUES" CONTINUANO A FATICARE SIA IN CAMPIONATO CHE NELLE COPPE - I LONDINESI SI TROVANO AL DECIMO POSTO IN CLASSIFICA, NELLE ULTIME 10 GARE HANNO RIMEDIATO 6 SCONFITTE, 3 PAREGGI E UNA SOLA VITTORIA. E CON IL CON IL 27,8% DI MEDIA-VITTORIE, GRAHAM POTTER È IL PEGGIOR ALLENATORE DEL CHELSEA IN 31 ANNI DI PREMIER - IN INGHILTERRA PARLANO GIÀ DEI POSSIBILI SUCCESSORI…

Estratto dell'articolo di Stefano Boldrini per “il Messaggero”

L'ennesimo tonfo del Chelsea, bastonato 2-0 dal Tottenham e al terzo ko di fila, decimo in Premier con un incredibile 14 sul quarto posto e in totale confusione, ribadisce un concetto risaputo: non bastano i soldi per costruire una squadra vincente. Il calcio non si fa con le figurine. Se spendi 611,5 milioni di euro per acquistare 17 giocatori e a metà stagione ti ritrovi quasi fuori da tutto i Blues sono ancora in corsa in Europa, ma devono recuperare lo 0-1 rimediato in casa del Borussia Dortmund - è legittimo porsi qualche domanda.

Una su tutte: è giusto confermare all'infinito Potter, chiamato al fronte l'8 settembre 2022 dopo il licenziamento di Thomas Tuchel […]? Il tecnico inglese, strappato al Brighton, […]Con il 27,8% di media-vittorie è il peggior allenatore del Chelsea in 31 anni di Premier.

Nelle ultime 10 gare, i Blues hanno rimediato 6 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria, l'1-0 sul Crystal Palace, datato 15 gennaio: unico acuto del 2023. Il decimo posto in campionato, condiviso con l'Aston Villa, mostra un altro dato inquietante: - 2 in differenza reti. In classifica marcatori, Sterling e Havertz sono in testa a quota 6. Poi si scende a 3, dove troviamo Jorginho venduto a gennaio all'Arsenal e quell'Aubameyang prima titolare, poi riserva, infine quasi fuori rosa e ieri richiamato in fretta e furia in panchina, per entrare all'83', subito dopo il 2-0 firmato da Harry Kane, al gol numero 268 con gli Spurs.

[…] Un delirio totale, con 32 giocatori da gestire, […] Sopravviverà Potter a tutto questo? E' stato difeso in settimana dalla dirigenza, ma il Chelsea è un pianeta a parte nella galassia inglese e la pazienza non è mai stata il suo forte. […]

I SUCCESSORI IN ATTESA

C'è però già un tris di nomi per sostituirlo: Zidane, Luis Enrique e il clamoroso ritorno di Tuchel. Il Tottenham attende invece di riabbracciare Conte dopo l'operazione di gennaio. […]

