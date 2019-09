LA POLITICA È UNO SPORT ESTREMO - FINO ALL'ULTIMO MALAGÒ CI AVEVA SPERATO: IL PD AVREBBE AVUTO IL MINISTRO DELLO SPORT, PER SMONTARE LA RIFORMA GIORGETTI CHE GLI AVEVA SOTTRATTO 460 MILIONI DI BUDGET, POTERE E BIGLIETTI - E INVECE PRIMA ARRIVA SPADAFORA IN QUOTA 5 STELLE, CHE NOTORIAMENTE NON SONO IN BUONI RAPPORTI COL PRESIDENTE DEL CONI. E OGGI NON SBUCA NESSUN SOTTOSEGRETARIO A FARE DA CONTRAPPESO - NON SI HANNO NOTIZIE DI INTERVENTI DI GIANNI LETTA. BASTERÀ L'APPELLO AL CIO?