31 mar 2023 13:29

ABBIAMO SCHERZATO! – CLAMOROSA RETROMARCIA DI WIMBLEDON: I TENNISTI RUSSI E BIELORUSSI SARANNO RIAMMESSI ALL’EDIZIONE 2023 DELLO STORICO TORNEO ATP – AD ANNUNCIARLA È STATA L’ASSOCIAZIONE ALL ENGLAND LAWN, CHE ORGANIZZA L’EVENTO, SENZA ENTRARE NEL MERITO SULLE RAGIONI DEL CAMBIO DI POSIZIONE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO QUANDO, PER VIA DELLA GUERRA IN UCRAINA, ERANO STATI BANDITI GLI ATLETI DI MOSCA E MINSK…