ACCECATI DALL'ARABIA - LA LEGA SERIE A HA STRAVOLTO IL FORMAT DELLA SUPERCOPPA PER RENDERLA PIU' APPETIBILE AI SAUDITI, MA NON SI È RESA CONTO CHE GLI ARABI VOLEVANO JUVENTUS E MILAN AL POSTO DI LAZIO E FIORENTINA - NON A CASO, LA PARTITA TRA IL NAPOLI E LA "VIOLA" (STASERA ALLE 20) SI GIOCHERÀ IN UNO STADIO MEZZO VUOTO - DE LAURENTIIS, DOPO LE CONTESTAZIONI ("LA SUPERCOPPA IN ARABIA? MA SIETE DEFICIENTI?") SI PRESENTA ALL’INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELL’AL SHABAB VESTITO DA SCEICCO…

Ancora ieri, alla vigilia della prima semifinale, i giornalisti sauditi chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riad fossero state mandate Fiorentina e Lazio, «al posto di Juventus e Milan», quasi fosse uno sgarbo. È toccato all’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, spiegare in conferenza stampa la formula della Supercoppa. […] Poi ha risposto al laziale Maurizio Sarri, che aveva affibbiato un titolo cinematografico alla trasferta saudita: Prendi i soldi e scappa. […]

Ai club italiani andranno […]23 milioni. Quest’anno, saranno divisi così: 8 al vincitore, 5 al secondo classificato, 1,6 alle due terze […], il resto da dividere fra le sedici squadre che restano a casa. Nel Napoli, Mazzarri dovrebbe preferire Simeone a Raspadori e potrà contare su Zielinski e Cajuste. Nella Fiorentina, Italiano schiererà in attacco Beltran, e non si sbottona sull’opportunità di schierare la difesa a tre o a quattro.

Dubbi su cui si crucceranno forse le poche centinaia di tifosi italiani […] e molto meno quelli sauditi, la cui cultura calcistica è ancora in piena formazione. I locali non hanno fatto a gomitate per accaparrarsi i 25mila biglietti disponibili all’Al-Awwal Park Stadium. […]

Ieri nelle hall degli hotel si vendevano pacchetti con biglietto e passaggio in auto a prezzi bassissimi. E in serata sul sito Weebook erano ancora in vendita migliaia di posti, soprattutto nelle porzioni di spalti non inquadrate dalle camere fisse. È probabile che per la semifinale di domani fra Inter e Lazio ci sarà più pubblico, e così per la finale lunedì.

[…] Quello che […] teme l’organizzazione saudita sono gli incidenti politici e d’immagine. Per la Supercoppa spagnola, conclusa lunedì scorso con la vittoria del Real Madrid sul Barcellona per 4-1, il comitato d’accoglienza aveva organizzato spettacoli di flamenco itineranti, ritenuti ridicoli se non offensivi dai media spagnoli. E in finale il pubblico ha fischiato Toni Kroos, che aveva definito la scelta di giocare a Riad «una decisione per soldi e contro il calcio».

Anche peggio era andata a dicembre per la Supercoppa turca, con le squadre di Galatasary e Fenerbahçe che si sono rifiutate di scendere in campo, dopo lo stop delle autorità a striscioni e maglie con riferimenti ad Atatürk, padre della moderna Turchia, nel centenario dalla nascita della Repubblica. In confronto, le polemiche di Sarri e De Laurentiis sono poca cosa.

