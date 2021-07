AD ANTONIO ROSSI DOPO L’INFARTO CHE LO HA COLPITO DURANTE LA MEZZA MARATONA E’ STATO IMPIANTATO UNO STENT PER ‘RIPARARE’ L'ARTERIA - IL RAMMARICO DELL’OLIMPIONICO DELLA CANOA PER GLI IMMINENTI GIOCHI: "E DIRE CHE PROPRIO IN QUESTE ORE SAREI DOVUTO PARTIRE PER LE OLIMPIADI DI TOKYO” – LE CONDIZIONI DI ROSSI SONO BUONE E POTREBBE ESSERE DIMESSO GIÀ NEI PROSSIMI GIORNI...

Da liberoquotidiano.it

antonio rossi 2

Antonio Rossi ricoverato per infarto. L'ex campione olimpico di canoa è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como per i postumi di un infarto. L'oro ad Atlanta e a Sydney e portabandiera Azzurro, nonché attuale sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia, aveva accusato i primi malori nella giornata di domenica 18 luglio.

Rossi stava infatti partecipando a una mezza maratona a Conegliano (Treviso), quando è stato ricoverato nella cittadina veneta. Il trasferimento a Como è stato possibile solo dopo che il campione si è stabilizzato. Le condizioni del campione lecchese sono infatti buone e potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni.

"Ora è tutto sotto controllo e sto bene - ha voluto rassicurare Rossi raggiunto dall'Ansa -, anche se ancora non posso fare grandi sforzi. Sono stato sottoposto ad una angioplastica, con cui mi hanno impiantato uno stent per 'ripararmi' l'arteria". Poi un briciolo di rammarico per gli imminenti Giochi: "E dire che proprio in queste ore sarei dovuto partire per le Olimpiadi di Tokyo, viaggio a cui avevo rinunciato a causa dei rigidi controlli". Da qui il ringraziamento agli operatori degli ospedali che, assieme al medico di fiducia Mario Galli, l'hanno preso in cura.

antonio rossi

"Sia a Conegliano sia a Como ho trovato persone competenti e professionali che mi hanno dato tutte le cure necessarie - ha concluso -. Voglio ringraziarle, come ringrazio tutti quelli che in questi giorni mi stanno mandando moltissimo messaggi di pronta guarigione". Tanti i commenti di solidarietà piovuti in queste ore dalla sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, al presidente del Coni, Giovanni Malagò, fino al governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana.