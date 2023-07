12 lug 2023 18:27

ADIOS, CAMP NOU! - SONO INIZIATI I LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DEL VECCHIO STADIO CHE DAL 1957 OSPITAVA LE PARTITE IN CASA DEL BARCELLONA - IL CLUB CATALANO SPERA DI POTER INAUGURARE IL NUOVO "SPOTIFY CAMP NOU" ENTRO IL 29 NOVEMBRE DEL 2024, IL GIORNO DEL 125ESIMO ANNIVERSARIO DEL CLUB. NEL FRATTEMPO GIOCHERÀ LE SUE PARTITE CASALINGHE ALLO STADIO OLIMPICO DI MONTJUIC - I TIFOSI SONO SUL PIEDE DI GUERRA: LO SPOSTAMENTO IN COLLINA NON E' GRADITO - VIDEO