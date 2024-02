ADRIANO PANATTA: “AL TG1 E ALLA "DOMENICA SPORTIVA" HANNO DETTO CHE SINNER HA PAREGGIATO IL RECORD DI PIETRANGELI, CHE È STATO NUMERO 3 TRA IL ‘59 E IL ’61. MA ALLORA NON C’ERA LA CLASSIFICA. C’ERA UN GIORNALISTA INGLESE LANCE TINGAY CHE SI DILETTAVA A FARE UNA CLASSIFICA SUA…” – IL BOTTA E RISPOSTA CON BERTOLUCCI TRA LA CANDIDATURA DI BARAZZUTTI ALLA PRESIDENZA DELLA FEDERTENNIS, SFILATE, ROVESCI E JOHN JOHN KENNEDY… - VIDEO

“Al Tg1 e alla "Domenica Sportiva" hanno detto che Sinner ha pareggiato il record di Pietrangeli, che è stato numero 3 tra il ’59 e il ’61. Ma allora non c’era la classifica. C’era un giornalista inglese Lance Tingay che si dilettava a fare una classifica sua…”.

Adriano Panatta, durante il podcast “La Telefonata”, ha commentato con Paolo Bertolucci la vittoria di Rotterdam da parte di Jannik Sinner, che è salito al numero 3 del mondo, prima volta per un italiano nell’era Open. “Io attapirato per il fatto che Jannik mi ha superato? No. Volevo dirti, caro Bertolucci, che Sinner ti ha superato in classifica 8 anni fa, quando era under 14…”

I due, tra una battuta e l'altra, parlano dei progressi del tennista altoatesino: “Contro De Minaur, i punti importanti li ha fatti tutti Sinner”, spiega “Braccio d’Oro”. “Anche se Jannik gioca all’80% batte tutti fino al numero 5”, sentenzia Adriano: “Ha un servizio che non aveva un anno fa. Nel momento clou, sul 30 pari, fa l’ace”.

Panatta ricorda le sue vittorie sulla terra battuta di Roma e Parigi nell’anno di grazia 1976 e ironizza: “Jannik è diventato più forte di me come classifica. Come risultati, stiamo lì. Mi sto pietrangelizzando”.

Non solo tennis, con la candidatura di Barazzutti alla presidenza della Federtennis, si parla anche di moda con Bertolucci in partenza per la Milano Fashion Week. Panatta punzecchia il suo sodale: “Ma perché ti metti la camicia fuori dai pantaloni sotto il blazer? Quello lo poteva fare solo John John Kennedy”. Pronta la risposta di Bertolucci: “Vino e moda sono un pianeta troppo lontano dal tuo”. E Panattone: “Ti vestivi meglio di me? Forse meglio di me avevi il rovescio…”

