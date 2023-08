UN AFFARE DA DEA - L'ATALANTA SI È RIFATTA LA SQUADRA GRAZIE ALLA VENDITA DI HOJLUND, MA HA RIFILATO AL MANCHESTER UNITED UN GIOCATORE ROTTO! - IL "DAILY MAIL" RIPORTA CHE IL DANESE, APPENA VENDUTO PER 85 MILIONI (DOPO 10 GOL IN 34 PARTITE) AVREBBE UN PROBLEMA ALLA SCHIENA CHE POTREBBE OBBLIGARLO A UN LUNGO STOP - PAOLO CONDO': "L’ATALANTA È RIUSCITA A FARSI PAGARE COME SE FOSSE ALLE SOGLIE DEL PALLONE D’ORO. IL LAVORO DI GASPERINI UNITO ALLA CAPACITÀ DI NEGOZIAZIONE DEI DIRIGENTI, HA..."

1. "GIÀ INFORTUNATO, PROBLEMA SERIO": HOJLUND, POLEMICA AL MANCHESTER UNITED!

Estratto da www.tuttosport.com

Caso Rasmus Hojlund al Manchester United. Il nuovo acquisto dei Red Devils, da 72 milioni di sterline e in arrivo dall'Atalanta, sarebbe arrivato in Inghilterra già infortunato e con un serio problema fisico. Lo riporta il Daily Mail. Il danese starebbe recuperando da un infortunio alla schiena che limiterà sicuramente il suo minutaggio nella prossima stagione. A Manchester, è già polemica. […]

Lo United, in un comunicato ufficiale, ha reso noto che ci sarebbero volute diverse settimane per il recupero completo di Hojlund a causa di un piccolo problema durante la preparazione estiva con l'Atalanta, ma non ha fornito altri particolari dettagli. Il club di Premier League è convinto che non ci siano problemi eccessivi alla schiena del giocatore ma, come riporta il Daily Mail, il problema sarebbe più grave del previsto. Secondo il tabloid britannico, "tali infortuni richiedono una gestione attenta ed è improbabile che Hojlund possa giocare due partite a settimana per un po’ di tempo per paura che l'infortunio possa diventare una frattura da stress, che porterebbe ad un lungo periodo di stop”.

2. L’AVVISO DELL’ATALANTA AMBIZIONI DA CHAMPIONS GRAZIE AI SOLDI DI HOJLUND

Estratto dell'articolo di Paolo Condò per “la Repubblica”

Passo indietro di un anno. […] Rasmus Hojlund non delude gli osservatori […] e nella folla di pretendenti (di italiani ci sono anche Milan e Lazio) l’Atalanta è la più lesta ad assecondare la richiesta dello Sturm. Luca Percassi si fida di Congerton e Zamagna, i suoi occhi sul mercato internazionale, e a fine agosto firma senza titubare un assegno da 17 milioni.

Un anno dopo quei milioni sono diventati 75, e del nuovo assegno l’Atalanta è la beneficiaria. L’accordo con il Manchester United contiene ulteriori 10 milioni di bonus, definiti “non difficili” e che dunque arriveranno, a fissare il conto finale a quota 85. Investimento quintuplicato. La storia del calcio è piena di scelte coraggiose ben premiate. Ci sono pure le solenni fregature — altrimenti sarebbe troppo facile — ma da sette anni l’Atalanta se ne tiene lontana perché riesce a vendere decentemente anche chi non ha mantenuto le attese (Boga, appena ceduto al Nizza).

Sette anni fa la famiglia Percassi scelse Giampiero Gasperini come allenatore, […] In questi anni è salita tre volte al terzo posto, e nelle successive Champions ha conquistato due volte gli ottavi e una addirittura i quarti, dove all’89’ del match unico col Psg — era la stagione del Covid — si trovava ancora in vantaggio.

La centralità di Gasperini nell’età dell’oro atalantina è testimoniata dalla regolarità con la quale le tensioni accumulate nel corso della stagione si sciolgono al momento di programmare il futuro. […] il suo lavoro di valorizzazione del talento, unito alla capacità di negoziazione dei dirigenti, ha generato un flusso di guadagni unico nel nostro calcio: sei bilanci consecutivi chiusi con un utile a otto cifre, da 10 milioni in su. E sono soldi virtuosi, visto che vengono impiegati nella costruzione dello stadio, nell’ampliamento di Zingonia, da quest’anno nello sviluppo della seconda Under 23 iscritta alla C dopo quella della Juventus.

[…] Nessun dubbio che Hojlund sia forte, ma l’Atalanta è riuscita a farsi pagare un future come se fosse alle soglie del Pallone d’oro perché ha capito la disperazione del Manchester United, fuori dal grande giro ormai da undici anni. […] La sua cessione era quindi nelle cose, come la rinuncia a Boga e — la immaginiamo imminente — a Zapata&Muriel, la ditta colombiana protagonista per anni.

Il messaggio che l’Atalanta manda alle rivali merita qualche riflessione: l’ivoriano Touré è la scommessa spavalda di chi ha appena “indovinato” Hojlund, Scamacca è il centravanti italiano che volevano tutti, e che l’Atalanta ha soffiato “in finale” all’Inter, De Ketelaere in prestito con diritto e non obbligo — se accetterà Bergamo, e sarebbe assurdo il contrario — è la cartolarizzazione di un credito che il Milan non è riuscito a riscuotere. In pratica l’Atalanta fa in modo che i rossoneri (forse) non ci perdano, ma se frutti copiosi verranno saranno suoi.

Tante opzioni in attacco provano la rinnovata leadership di Gasperini, cultore autentico del gioco offensivo, e del resto l’Atalanta subisce sempre gli stessi gol (serie degli ultimi cinque anni: 46, 48, 47, 48, 48), sono quelli che segna a deciderne la posizione (negli stessi anni: 77, 98, 90, 65, 66). La difesa dei gioielli Scalvini e Koopmeiners sottolinea invece la forza del club, che a questi ritmi di incasso può permettersi una sola cessione a stagione. Fra un radicamento a chilometro zero e la forte prospettiva internazionale, l’Atalanta è il calcio glocal per eccellenza.

