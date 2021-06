7 giu 2021 19:05

AGENZIA 'STI CAZZI NEWS! - ANNA FALCHI E IL DEPUTATO FORZISTA ANDREA RUGGIERI DOPO 10 ANNI SONO ANDATI A CONVIVERE – LEI: "LUI RUSSA DA MORIRE, CI AVEVO DORMITO TALMENTE POCO IN PASSATO CHE NON ERO ABITUATA”. MA COME? DIECI ANNI IN CUI HANNO DORMITO INSIEME POCHISSIMO? “BE’, BISOGNA SEMPRE MANTENERE VIVA LA PASSIONE...” - LA MELONI? LA VEDO BENE PREMIER, FINALMENTE UNA DONNA. CI VUOLE…”