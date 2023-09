AGLIO, ZANIOLO E PEPERONCINO! - L'EX TALENTINO DELLA ROMA AL VETRIOLO CONTRO I SUOI DETRATTORI CHE L'HANNO CRITICATO NEGLI ULTIMI MESI: "NON PENSO DI ESSERMI MAI FERMATO. TANTE VOLTE SONO ETICHETTATO COME UNA PERSONA CHE NON PORTA RISPETTO, FUORI DALLE RIGHE, MA NON È COSÌ. SONO FELICE PER QUESTA SERA E NON MI VA DI PARLARE D'ALTRO…"

Serio, risoluto, sereno. Zaniolo si è presentato così in mixed zone, al termine della partita vinta dall'Italia contro l'Ucraina. Ha parlato dei suoi progressi personali, così come di quelli della Nazionale e dell'importanza del successo ai fini del girone. E poi ne ha approfittato per rispondere alle tante critiche ricevute negli ultimi tempi, sottolineando di non aver mai staccato la spina.

Le parole di Zaniolo

Queste le parole di Nicolò Zaniolo: "Non penso di essermi mai fermato, faccio sempre quello che il mister mi chiede, io mi metto sempre a disposizione. Tante volte sono etichettato da voi come una persona che non porta rispetto, una persona fuori dalle righe, ma non è così assolutamente. Io mi metto a massima disposizione per la squadra, per tutte le squadre per cui ho giocato. Sono veramente felice per questa sera e non mi va di parlare d'altro".

