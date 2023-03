AH PERU'! - IN SPAGNA SCOPPIA LA MAXI RISSA TRA TIFOSI E CALCIATORI PERUVIANI CONTRO LA POLIZIA DI MADRID, DOVE STASERA I SUDAMERICANI AFFRONTERANNO IL MAROCCO - CIRCA 300 SUPPORTER PERUVIANI SI SONO PRESENTATI SOTTO L'ALBERGO DELLA SQUADRA E I GIOCATORI SONO USCITI PER SALUTARLI, MA DEGLI AGENTI, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, HANNO SPINTO E STRATTONATO GIANLUCA LAPADULA E YOSHIMAR YOTÚN - ECCO COME E' ANDATA A FINIRE… - VIDEO

Una grande rissa, un portiere in commissariato fino alle 5 di mattina, versioni dei fatti che vanno in direzione opposte. Questo il ‘relato’ dell’agitata notte di vigilia di Perù-Marocco, amichevole in programma questa sera al Civitas Metropolitano a Madrid.

[...]Fuori dall'albergo dei sudamericani, ieri si erano radunati una serie di tifosi che avrebbero voluto salutare la squadra. I giocatori sono usciti per ringraziarli, ma la polizia, forse per evitare assembramenti, ha spinto e strattonato Gianluca Lapadula e Yoshimar Yotún, sperando che non avanzassero ulteriormente. Il centrocampista ha risposto spintonando il poliziotto e da lì è partita una rissa [...]. Dopo qualche minuto di parapiglia, la situazione sarebbe tornata alla normalità. Guarda il video

DIFESA ECCESSIVA

L’intervento della polizia ha fatto infuriare i giocatori, col portiere Pedro Gallese tra i più attivi nella difesa dei propri connazionali. Secondo la versione della polizia Gallese avrebbe colpito a un occhio un agente, mandandolo in ospedale, e per questo è stato poi fermato e portato in commissariato dove è rimasto fino alle 5 di questa mattina, prima di essere rimandato in hotel. Il Consolato peruviano a Madrid ha emesso una nota di appoggio e sostegno al portiere della nazionale, smentendo la versione della polizia. Altri due membri della delegazione sudamericana sono stati fermati, mentre i peruviani sostengono che si siano presentati alla polizia in forma volontaria. [...]

